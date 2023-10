Kierownictwo duchowe było szczególnym rysem posługi świętego stygmatyka i do dziś stanowi model i wzór. - Istotą kierownictwa Ojca Pio było głębokie poczucie ojcostwa duchowego. Pełnił posługę ojca duchowego jako kapucyn i kapłan, spowiednik i kierownik duchowy za pomocą cichej, skrytej modlitwy, spotkań z osobami i poprzez bogatą korespondencję - podkreśla br. Krawiec, dodając, że święty żył duchowością ojcostwa, dlatego był zdolny poświęcić czas i siły tym, których prowadził.

- Ojca Pio jako kierownika osób poznajemy z czterotomowej korespondencji, która liczy przeszło 1400 listów. Prowadził duchowo korespondencyjnie ok. 50 kobiet i kilkunastu duchownych. Sam korzystał z kierownictwa duchowego, i to nawet u dwóch kapłanów równocześnie - mówi zakonnik o doświadczeniu świętego kapucyna. Zdaniem św. Ojca Pio, kierownictwo duchowe jest konieczne i ma służyć postępowi na drodze do świętości. Radził: "Wybierz spowiednika, który będzie mądry i będzie prowadził nieskazitelne życie, a raz wybrawszy, nie zmieniaj go bez ważnej przyczyny".

Jak przypomina br. Krawiec, Ojciec Pio sięgał w prowadzeniu innych do Pisma Świętego, dzieł mistrzów ascetyki i życiorysów świętych oraz osobistego doświadczenia życia duchowego. - Dzięki prostym i życiowym wskazówkom, ogromnej życzliwości dla każdego człowieka, własnemu przykładowi życia i osobistej świętości Ojciec Pio był cenionym i poszukiwanym kierownikiem duchowym - dodaje.

Zakonnik podkreśla, że Ojciec Pio miał świadomość ograniczonej roli kierownika duchowego i znał swoje słabości. Uważał, że kierownik jest tylko narzędziem Boga i mawiał, że jego rady - jeżeli nie są udzielane bez wcześniejszej modlitwy - mogą nawet zaszkodzić. - Ojciec Pio uważał, że droga do świętości jest trudna, długa i obejmuje całe ludzkie życie, dlatego od swoich duchowych dzieci wymagał wysiłku i współpracy z łaską Bożą. Twierdził, że świętości nie zbuduje się na szczerych chęciach, domaga się ona konkretnych czynów i podjęcia odważnych decyzji. Mawiał: "Jedni jadą do raju pociągiem, inni furmanką, a są i tacy, którzy idą zwyczajnie, pieszo" - zaznacza br. Krawiec.

Kapucyn przyznaje, że dzisiaj trudno znaleźć dobrego kierownika, ale widział to także w swoich czasach święty z Pietrelciny. Sympozjum o kierownictwie duchowym ma pomóc w poznaniu biblijnego modelu kierownictwa duchowego, odnieść się do pism i doświadczenia św. Ojca Pio oraz przyjrzeć się osobistemu doświadczeniu uczestników.

Konferencja "Kierownictwo duchowe w Biblii, w posłudze św. Ojca Pio i w naszym życiu" odbędzie się w sobotę 21 października w klasztorze braci kapucynów przy ul. Loretańskiej 11 w Krakowie.

Plan sympozjum:



9.00 rozpoczęcie

9.15 konferencja "Kierownictwo duchowe w Biblii" - ks. dr Paweł Lasek (Sandomierz)

10.00 konferencja "Św. Ojciec Pio - dobry przewodnik dusz" - ks. dr Tomasz Rąpała (Tarnów)

10.45 przerwa

11.15 konferencja "Jak dobrze korzystać z kierownictwa duchowego" - o. dr Andrzej Ruszała OCD (Przemyśl)

12.30 Msza św. - br. Rafał Pysiak OFMCap, wikariusz prowincjalny

13.30 przerwa

14.45 zwiedzanie Dzieła Pomocy św. Ojca Pio w Krakowie