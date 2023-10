Encykliki papieskie w muzyce i nie tylko  

Festiwal odbywający się pod patronatem pary prezydenckiej Andrzeja Dudy i Agaty Kornhauser-Dudy, jest organizowany przez Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach we współpracy z Filharmonią im. Karola Szymanowskiego w Krakowie i Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie życia i myśli św. Jana Pawła II poprzez nawiązanie do 14 encyklik - najważniejszych dokumentów napisanych przez papieża Polaka. Każda z edycji nawiązywać będzie do wybranych pism. W tym roku podczas festiwalu, który potrwa do 3 grudnia i będzie się odbywał w Krakowie oraz Wadowicach, wybrzmi nauczanie zawarte w "Fides et ratio", "Dives in misericordia" oraz "Redemptor Hominis". W ramach wydarzenia zaplanowane zostały koncerty, spotkania oraz konferencja naukowa połączona z wydaniem publikacji. Patronem medialnym festiwalu jest "Gość Krakowski".

W trakcie niedzielnego koncertu będzie można usłyszeć prapremierowe wykonanie napisanych specjalnie na tę okazję utworów inspirowanych papieskimi encyklikami. Muzykę do tekstów Jerzego Łysińskiego skomponował Janusz Wierzgacz. Zaaranżował je muzycznie Marek Pawełek.

Wykonawcami tych utworów oraz innych, w tym najpiękniejszych pieśni maryjnych, będą m.in. soliści: Izabela Szafrańsa, Małgorzata Markiewicz, Emilia Pływacz, Marcin Sójka i Stanisław Plewniak. Towarzyszyć im będzie chór i orkiestra Filharmonii im Karola Szymanowskiego w Krakowie pod batutą Janusza Wierzgacza, który jest m.in. chórmistrzem, dyrygentem męskiego Krakowskiego Chóru Akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, zespołu obchodzącego w tym roku jubileusz 145-lecie działalności.