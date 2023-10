Chrześcijanie z Ziemi Świętej w sanktuarium Bożego Miłosierdzia  

19 osób z Ziemi Świętej, które pielgrzymowały do Polski, a obecnie nie mogą wrócić do swojej ojczyzny, znalazło schronienie w Domu Duszpasterskim Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Jak mówi o. Nikodem Gdyk OFM, komisarz Ziemi Świętej w Polsce, pielgrzymi są nie tylko z Nazaretu czy Hajfy, ale z całej Ziemi Świętej. - Byli w Polsce kilka dni. Teraz ich pobyt zakończył się, a nie mogą powrócić, ponieważ odwołane zostały wszystkie połączenia do Tel Awiwu - wyjaśnia franciszkanin. - Jesteśmy z Apostolatu Bożego Miłosierdzia, który ma swoją siedzibę w Hajfie. Rozpoczęliśmy nasze pielgrzymowanie po Polsce 5 października, w dniu liturgicznego wspomnienia św. Faustyny. Byliśmy wtedy w Płocku i teraz, kiedy potrzebujemy pomocy, to Apostołka Bożego Miłosierdzia zadbała o nas, przyprowadzając nas niejako do swojego domu - mówi Szarbel Maroun.

Ks. Zbigniew Bielas, rektor sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, mówi, że gdy dotarła prośba o pomoc z Komisariatu Ziemi Świętej, w gronie osób odpowiedzialnych za sanktuarium od razu zdecydowano o tym, by przyjąć pielgrzymów. - Zapewniamy im noclegi i całodzienne posiłki. W "Dzienniczku" siostry Faustyny czytamy, że są trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy - czyn, drugi - słowo, trzeci - modlitwa. Dzisiejszy dzień stał się dla nas okazją podjęcia konkretnych czynów miłosierdzia wobec naszych sióstr i braci z Ziemi Świętej, do których tak wielu pielgrzymowało - mówi i dodaje, że pokrycie kosztów pobytu chrześcijan z Ziemi Świętej w Łagiewnikach wesprze w części Caritas Archidiecezji Krakowskiej oraz Fundusz Miłosierdzia, działający od dwóch lat przy rektoracie sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

Grupa chrześcijan, którzy przebywają obecnie w Domu Duszpasterskim Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, to osoby konsekrowane z Apostolatu Bożego Miłosierdzia. Centrum ruchu znajduje się w Hajfie. - Zrzeszamy chrześcijan z całego kraju. Naszym zadaniem jest głoszenie Dobrej Nowiny o zbawieniu. Centrum, w którym posługujemy, otwarte jest 24 godziny na dobę. Przyjmujemy osoby, które potrzebują różnej pomocy. Chcemy dotrzeć z Ewangelią do jak największej liczby osób - mówi Szarbel Maroun.

Każdy, kto chciałby włączyć się w pomoc chrześcijanom z Ziemi Świętej, którzy przebywają obecnie w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, może złożyć swój datek na konto: PEKAO S.A. Nr 65 1240 4432 1111 0000 4721 0286 z dopiskiem: "Fundusz Miłosierdzia".