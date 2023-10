Już za kilka dni rozpocznie się 18. Festiwal "7xGospel"  

Rozpocznie go Wieczór Uwielbienia, który odbędzie się 16 października w The Worship Center w Krakowie.

W rodzinnym domu Iwony Pająk muzyka była częścią codzienności, więc nasiąkała nią od najmłodszych lat. Gdy dorastała, intuicyjnie szukała wspólnot chrześcijańskich, w których mogłaby się rozwijać zarówno duchowo, jak i muzycznie. W końcu ktoś jej powiedział o Warsztatach Gospel w Krakowie, a kiedy już połknęła haczyk, trafiła do Kraków Gospel Choir i do Zarządu Stowarzyszenia "Gospel" w Krakowie. - Jeśli chcesz przeżyć niezwykły czas, poznać ludzi związanych z gospel z Wielkiej Brytanii i USA, a nade wszystko zbliżyć się do Boga, spędź z nami cały tydzień, od 16 do 22 października. Zobaczysz, że muzyka gospel to idealne narzędzie do wyrażania emocji, do komunikacji z innymi oraz do modlitwy, która płynie ku niebu - zaprasza do udziału w festiwalu.

Lea Kjeldsen, która pod koniec lat 90. XX w. przywiozła gospel z Danii do naszej ojczyzny, mówi z kolei, że ta muzyka to całe jej życie. - Śpiewam, bo tego potrzebuję i ten śpiew pomógł mi wyjść z depresji, z którą ostatnio się mierzyłam - opowiada Lea. - Przez cały czas, gdy były nade mną czarne chmury, jedynym miejscem, w którym prawdziwie byłam sobą, była wspólnota Gospel Senior - chóru, który prowadzę. Nie potrafiłam tradycyjnie się modlić, ale modliłam się, śpiewając. Nie umiałam słuchać kazań, ale umiałam śpiewać. Nie pamiętałam, gdzie zaparkowałam auto, ale wiedziałam, jak trafić na próbę. Dziś wiem, że na nowo jestem ja, Lea, już zdrowa - cieszy się szefowa Stowarzyszenia "Gospel" w Krakowie i zaprasza do udziału w festiwalowych wydarzeniach.

Podczas Wieczoru Uwielbienia (The Worship Center, ul. Dajwór 14, godz. 19.30) wystąpią Dathan Thigpen (USA) i Patrycja Stachura. W kolejnych dniach trwać będą warsztaty "Zostań dyrygentem", które poprowadzi L. Kjeldsen, oraz warsztaty dla wokalistów, z którymi pracować będzie D. Thigpen. Wokalne perełki, które wyłowi ten artysta, otrzymają możliwość występu z "solówkami" podczas koncertu finałowego. Ten zaś zaplanowano na 22 października (godz. 18) w hali Cracovia (ul. Focha 40). Wielkim chórem, złożonym z uczestników 25. Warsztatów Gospel w Krakowie, dyrygować będą Dathan Thigpen i Matthew Donaldson. Szczegółowe informacje o festiwalu, zapisach na warsztaty i biletach na niektóre wydarzenia można znaleźć na www.7xgospel.pl i na www.facebook.com/7xGospel.