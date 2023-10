Kraków. Modlą się za kapłanów  

Szczególnym zadaniem tego apostolatu, zainicjowanego w 1981 r. w Kanadzie, jest modlitwa za kapłanów. Jego członkowie modlą się o jedność kapłanów ze swym biskupem i księży między sobą, o dobrą współpracę między kapłanami i świeckimi, o powołania do kapłaństwa i życia zakonnego.

Pielgrzymka rozpoczęła się w sanktuarium Jana Pawła II na Białych Morzach. Następnie pielgrzymi przeszli procesyjnie pod przewodnictwem bp. Roberta Chrząszcza, udzielającego zawsze wiele uwagi krajowym i diecezjalnym pielgrzymkom Apostolatu Margaretka, do sanktuarium Bożego Miłosierdzia, gdzie konferencję wygłosił krajowy duszpasterz apostolatu ks. Bogusław Nagel.

Uroczystej Eucharystii w sanktuarium przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz. - Wszyscy pragniemy, by Kościół promieniował świętością i do świętości prowadził. Jednym z ważnych warunków tej świętości są dobrzy, mądrzy i pobożni księża. Wierzę mocno, że dzięki waszej modlitwie takich kapłanów będzie więcej - mówił do pielgrzymów zgromadzonych na Mszy św. w bazylice Bożego Miłosierdzia metropolita senior. - Radujemy się, że w roku jubileuszu 25-lecia biskupstwa i 60-lecia kapłaństwa ksiądz kardynał modli się z tymi, którzy nieustannie wspierają biskupów i kapłanów swymi modlitwami - powitał go ks. Zbigniew Bielas, kustosz sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

Metropolita senior zauważył, że w modlitwie członków apostolatu za kapłanów bardzo istotna jest jej systematyczność oraz to, że członkowie modlą się za konkretnego, znanego im kapłana. - Wierzę, że pomoc płynąca z waszej modlitwy jest wtedy bardziej konkretna i wymierna, bo często wiecie, jakie sprawy w życiu danego księdza potrzebują szczególnej Bożej pomocy, szczególnej ingerencji Ducha Świętego - mówił kard. Dziwisz.

Przypomniał, że od samego początku patronką Apostolatu Margaretka jest Najświętsza Maryja Panna Matka Kościoła. Maryja jest szczególną opiekunką Kościoła, o czym dobrze wiedział św. Jan Paweł II, streszczając całe swe życie i kapłaństwo w dewizie Totus Tuus - cały Twój, Maryjo. - Wybierając Maryję na opiekunkę waszego apostolatu, składacie w Jej ręce losy tych konkretnych księży, za których się modlicie, a nie ma lepszych rąk, w które można je powierzyć - zauważył kardynał.

Na zakończenie powiedział, że nie może pominąć najbardziej aktualnego wymiaru tej modlitwy. Stwierdził, że w ostatnich latach i tygodniach słyszy się o wielu trudnych i bolesnych sytuacjach związanych z księżmi. Zauważył, że nie jest łatwo modlić się za kapłanów, którzy zdradzają kapłańskie ideały. - Dziękuję wam, że pomimo tych sytuacji nie rezygnujecie z waszej modlitwy. Ona jest teraz potrzebna jeszcze bardziej. Potrzebna jest przede wszystkim tym księżom, którzy z poświęceniem i oddaniem służą na co dzień w waszych parafiach. Modlitwą pokazujecie im, że ich kapłaństwo jest dla was ważne i chcecie z tej posługi korzystać - powiedział. Stwierdził, że ta modlitwa dodaje sił wielu kapłanom, którzy muszą stawiać czoła oskarżeniom, choć sami nie zawinili. - Jeśli możecie, pomódlcie się również za tych, którzy zdradzają kapłaństwo, prosząc Boga o łaskę opamiętania dla nich - poprosił kardynał.

Po Mszy św. kard. Stanisław Dziwisz oraz ks. Zbigniew Bielas w ramach podziękowania otrzymali kwiaty margaretki, symbolizujące zapewnienie o ciągłej modlitwie.