Opublikowano nieznane do tej pory zapiski bł. ks. Popiełuszki  

Nowa publikacja zawiera wiele nieznanych szerzej do tej pory zapisków legendarnego kapelana "Solidarności". Książka prezentuje słowa księdza Jerzego Popiełuszki wypowiadane w zaciszu kościoła, z dala od wielkiej historii, które często powstawały na drobnych kartkach, zalegających do tej pory w archiwach. - Odkryte dziś, zaskakują przenikliwością, prostotą i aktualnością. Ta pozycja wydawnicza to prosty przewodnik po życiu, dotykający uniwersalnych zagadnień i dylematów - ocenia Jolanta Kozakiewicz, prezes Domu Wydawniczego "Rafael".

"Rękopisy. O miłości, za którą tęskni świat" powstała we współpracy z Muzeum ks. Jerzego Popiełuszki. Jak wskazuje Paweł Kęska, dziennikarz i pracownik placówki, udało się odnaleźć znaczną liczbę rękopisów i nagrań homilii słynnego kapelana "Solidarności". - Jego kazania były krótkie. Trwały trzy, może pięć minut. Prawie zawsze punktem wyjścia rozważań była Ewangelia. Sprawy, o których mówił, były proste, ale fundamentalne: pomoc bliźniemu, ludzka godność, sumienie czy nadzieja. Odczytywał zapiski z kartek skupionym głosem, zatrzymując się momentami. Jego przyjaciele wiedzieli, że te słowa nie są puste. Mówił to, co najpierw wypełnił swoim życiem - relacjonuje Kęska.

Dodaje, że zapiski ks. Popiełuszki, na których często są drobne skreślenia, jak i poprawki, charakteryzuje ciepło, prostota i mądrość. - Z jakichś powodów większość z nich nie ujrzała światła dziennego. Czasem publikowano ich fragmenty. Powstały zbiór tekstów zebrany jest w układzie roku liturgicznego. Mamy nadzieję, że lektura ta pozwoli czytelnikowi spotkać się z bł. ks. Jerzym Popiełuszką w zwyczajny i codzienny sposób, z którego emanuje świętość - podsumowuje Kęska.

"Pomyślmy, jak daleko zaszliśmy na drodze do naszej świętości, a może tę drogę zgubiliśmy w naszym życiu? Zawsze jest czas, aby się zastanowić i powrócić na tę właściwą drogę naszego życia, u celu której jest radość szczęścia wiecznego" - brzmi fragment nowej książki.

Dziś przypada już 39. rocznica śmierci błogosławionego księdza Popiełuszki. Niezłomnego kapłana, który w ciemnych czasach komunizmu i stanu wojennego bronił skrzywdzonych, odważnie mówił prawdę i zwyciężając zło dobrem, walczył o wolność. Słowa wypowiadane przez niego podczas pamiętnych Mszy za Ojczyznę w czasie stanu wojennego w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie przyciągały tłumy. Po męczeńskiej śmierci z rąk komunistycznych agentów został beatyfikowany 6 czerwca 2010 r., a jego relikwie i obrazy znajdują się na całym świecie.