W homilii zwrócił on uwagę na różne kryzysy - polityczne, ekonomiczne, medyczne, kryzys Kościoła czy kryzys wiary. - Doświadczenie kryzysu jest czasem człowiekowi potrzebne - burzy stary porządek, a roztacza nowe perspektywy. Dobrze przeżyty kryzys może się okazać bardzo konstruktywny - mówił, dodając, że z każdego dobrze przeżytego kryzysu człowiek może wyjść mocniejszy, silniejszy, gotów stawiać czoła kolejnym wyzwaniom. Ważne jest jednak poczucie wsparcia w takim trudnym doświadczeniu, a Kimś, kto zawsze towarzyszy człowiekowi w granicznych sytuacjach, jest Duch Święty. Zdaniem bp. Chrząszcza chęć zostania moderatorem czy animatorem RAM to wyraz przyznania się do Pana Boga i Kościoła.

- Dzisiaj ty przyznajesz się do Jezusa. Miej świadomość, że kiedyś On przyzna się do ciebie przed Bogiem - podkreślił. Dał też młodym obrazki z modlitwą do Ducha Świętego, której przyszłego papieża Jana Pawła II nauczył jego ojciec. Zaznaczył, że od tej modlitwy zaczęło się przygotowanie młodego Karola Wojtyły do wielkich funkcji, które później objął w Kościele. - Musicie to czuć, że to dzisiejsze błogosławieństwo jest bardzo ważnym etapem w waszym życiu z punktu widzenia Pana Boga. Możecie ten czas wykorzystać, on będzie kiedyś procentował, jeśli otworzycie swoje serce na Chrystusa - jeśli pozwolicie działać Mu w was i przez was, w waszej posłudze dla dobra Kościoła i waszego zbawienia - przekonywał.

Pobłogosławieni animatorzy, dziękując biskupowi, obiecali dzielić się swoją radością z całym światem i zanieść żywego Chrystusa do swoich rodzin, domów i środowisk. Stowarzyszenie Grup Apostolskich przyznało też honorowe członkostwo trzem osobom. Wyróżnieni zostali wieloletni moderator Grup Apostolskich Archidiecezji Krakowskiej ks. Paweł Kubani, Nina Bieniek oraz ks. Wojciech Baran.