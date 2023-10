Biały Dunajec. Finał XXX Festiwalu Papieskiego  

"Jan Paweł II - Cywilizacja Życia" - to hasło XXX Festiwalu Papieskiego, którego finał odbył się 22 października w kościele w Białym Dunajcu.

Od 30 lat Gminna Biblioteka Publiczna im. Zofii Solarzowej w Białym Dunajcu wraz z Urzędem Gminy Biały Dunajec organizuje Festiwal, którego celem jest popularyzacja utworów muzycznych, scenicznych, literackich oraz prac plastycznych poświęconych papieżowi z Polski.

Festiwal od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem dzieci i młodzieży oraz nauczycieli, którzy z zaangażowaniem przygotowują swoich uczniów do udziału w przesłuchaniach konkursowych oraz towarzyszących Festiwalowi konkursach literackim i plastycznym. Są one dla uczestników okazją do rozwoju zainteresowań, prezentowania talentów, poszerzania wiedzy i umiejętności, poznawania ważnych wartości. Tak było i w tym roku.

Finał XXX Festiwalu Papieskiego odbył się 22 października w kościele w Białym Dunajcu. Przez uczestnikami wydarzenia wystąpił zespół Jedla, a laureatom gratulował m.in. wicestarosta tatrzański - Wszystkim organizatorom i uczestnikom należą się wielkie podziękowania za te 30 lat żywego upamiętniania św. Jana Pawła II, jego całego pontyfikatu i tej wielkiej spuścizny, którą nam zostawił w niezliczonych homiliach, spotkaniach - podkreślał wicestarosta tatrzański Władysław Filar.