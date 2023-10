Kraków. Rozpoczynają się Targi Książki  

Targi będą się odbywały w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO Kraków przy ul. Galicyjskiej 9. Zapowiedziało w nich udział 470 wystawców, przedstawiających publikacje z zakresu m.in. literatury pięknej, faktu, religijnej, naukowej i popularnonaukowej, dziecięcej i młodzieżowej a także komiksu i gier planszowych. "Zwiedzający będą mieli możliwość udziału w licznych spotkaniach, prelekcjach oraz dyskusjach, zdobycia autografów od ulubionych autorów i powiększenia swojej domowej biblioteczki o nowe tytuły" - zachęcają organizatorzy targów.

Mocnym akcentem będzie prezentacja 26 października o godz. 13 w Sali Wiedeń B (tuż po oficjalnej inauguracji targów) nowej, dwutomowej edycji "Encyklopedii Krakowa", wydanej pod redakcją prof. Jacka Purchli przez Bibliotekę Kraków i Muzeum Krakowa.

W sobotę 28 października o godz. 11 w sali seminaryjnej SO 4 odbędzie się z kolei prezentacja opublikowanej przez wydawnictwo Esprit, książki "Nie przyszedł do mnie anioł". To wywiad rzeka, przeprowadzony przez naszą koleżankę redakcyjną Agatę Puścikowską z doktorem Pawłem Grabowskim. "Kilka lat temu zmienił swoje życie i przeniósł się z Warszawy na Podlasie. Założył tam pierwsze w Polsce wiejskie hospicjum domowe, a następnie hospicjum stacjonarne w maleńkiej Makówce. W przejmującej rozmowie opowiada Agacie Puścikowskiej o swoim lekarskim powołaniu, walce o pacjentów, a także zdradza swoje tajemnice. Z humorem, ale przede wszystkim poruszająco, opowiada o cudach i znakach Pana Boga oraz daje nam lekcje, jak być prawdziwym świadkiem miłości i nadziei we współczesnym świecie" - informuje o doktorze Grabowskim wydawca książki.

Na targach, jak co roku, będzie można obejrzeć i kupić wiele pozycji książkowych z zakresu literatury religijnej lub inspirowanych katolicyzmem. Swoje stoisko będzie miał także "Gość Niedzielny".

26 października wieczorem zostanie wręczona nagroda Konkursu im. Jana Długosza, przyznawana za publikację z dziedziny szeroko pojętej humanistyki. Spotkanie z laureatem konkursu odbędzie się 27 października o godz. 15 na targowej Scenie Wisła.

Z myślą o gościach targowych, zostaną utrzymane bezpłatne wejścia dla seniorów 65+, dla osób posiadających Ogólnopolską Kartę Seniora, dla dzieci do lat 7, dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów oraz zniżki dla uczniów i studentów, dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny i Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+, bilety rodzinne i karnety 4-dniowe.

"Zmiany organizacyjne obejmą również strefę wejścia i wyjścia. Dla posiadaczy biletów online oraz osób kupujących bilety w kasach zostaną wyznaczone odrębne tory kolejkowe. Przy wejściu na teren obiektu dla bezpieczeństwa będzie miała miejsce kontrola osób i wnoszonych przedmiotów. Dodatkowo dla seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów w sobotę i niedzielę zostanie uruchomione osobne wejście. Możliwość wyjścia i powrotu na targi to kolejna ważna zmiana organizacyjna tegorocznego wydarzenia. Przy wyjściu wystarczy zgłosić pracownikowi ochrony chęć powrotu tego samego dnia, by otrzymać pieczątkę uprawniającą do ponownego wejścia na targi tego samego dnia" - informują organizatorzy.

W ub. latach zdarzały się przypadki, że w trakcie podpisywania książek na stoiskach przez popularnych autorów, kolejki chętnych tamowały ruch w alejkach targowych. Dlatego na terenie targów została wybudowana dodatkowa Hala Namiotowa Karpaty o powierzchni 3000 m2, w której autorzy będą podpisywać swe książki.

Targi będzie można odwiedzać w tym roku od godziny 10 do 17 we czwartek 26 października i niedzielę 29 października oraz od godz. 10 do 19 w piątek 27 października i sobotę 28 października.