Kraków. Sieją dobro  

Otrzymali je Fundacja "Kromka Chleba" w Tarnowie, Fundacja "Pomnik - Hospicjum Miastu Oświęcim" oraz Arcybractwo Miłosierdzia pw. Bogurodzicy Najświętszej Maryi Panny Bolesnej w Krakowie. Nagroda Veritatis Splendor (łac. Blask Prawdy) jest przyznawana przez samorząd województwa małopolskiego za szczególne zasługi na rzecz szerzenia dialogu między kulturami w wymiarze kulturowym, społecznym, międzyreligijnym. Jest także formą uhonorowania postaci Jana Pawła II, twórcy encykliki "Veritatis splendor", której tytuł znalazł się w nazwie nagrody, oraz patrona Małopolski. - Szósta edycja nagrody pozwala nam na kontynuowanie aktywnego udziału samorządu województwa małopolskiego w promowaniu wyjątkowych postaw i działań podejmowanych na rzecz dialogu i budowania rzeczywistych relacji między ludźmi niezłomnej pracy oraz czynienie wymiernego dobra - mówił marszałek Witold Kozłowski. Gratulując tegorocznym laureatom, zaznaczył, że działając na rzecz osób chorych i potrzebujących, realizują w praktyce zawołanie św. Pawła: "Jeden drugiego brzemiona noście", do którego często w swoim nauczaniu nawiązywał św. Jan Paweł II.

W swoim wystąpieniu abp Marek Jędraszewski odniósł się z kolei do encyklik Jana Pawła II "Fides et ratio" i "Veritatis splendor". Zwrócił uwagę, że człowiek może dotrzeć do Boga, poznając Go i miłując, a zrozumieć siebie samego może dzięki Jezusowi Chrystusowi. Metropolita krakowski zaznaczył też, że na początku pontyfikatu Ojciec Święty zachęcał do otwarcia drzwi Chrystusowi "dla dobra człowieka - by człowiek mógł poznać siebie i zrozumieć, na czym polega jego powołanie do miłości". - Dopiero wtedy, kiedy drugiego kocham bezinteresownie, ofiarnie, niekiedy heroicznie, to wtedy staję się w pełni człowiekiem, a tego uczy nas Chrystus - mówił, dodając, że laureaci wyróżnienia nie boją się prawdy o człowieku, rozpoznają ją w Chrystusie i urzeczywistniają poprzez służbę dla drugiego.

Laudacje dla laureatów wygłosił prof. Jan Tadeusz Duda. Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego zaznaczył, że życie i pontyfikat Jana Pawła II były i nadal są dla społeczności międzynarodowej "wzorcową inspiracją, świadectwem prawdy, a także godną naśladowania metodą budowania pozytywnych relacji między ludźmi i czynienia wymiernego dobra".

Fundacja "Kromka Chleba" w Tarnowie prowadzi m.in. hospicjum stacjonarne Via Spei, łaźnię dla bezdomnych, Uniwersytet Trzeciego Wieku, wspiera także wspólnotę Cenacolo, w której żyją osoby uzależnione, a od prawie dwóch lat pomaga ofiarom wojny w Ukrainie. Fundacja "Pomnik - Hospicjum Miastu Oświęcim" dba z kolei o pamięć o wszystkich mieszkańcach regionu, którzy w latach 1940-1945 nieśli pomoc więźniom obozu Auschwitz-Birkenau. Hospicjum pełni całodobową opiekę paliatywną nad 23 pacjentami, a także oferuje psychologiczne wsparcie rodzinom osób śmiertelnie chorych.

Arcybractwo Miłosierdzia pw. Bogurodzicy Najświętszej Maryi Panny Bolesnej w Krakowie służy zaś pomocą osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Stwarza możliwość rozwoju ubogiej młodzieży, fundując m.in. 100 obiadów każdego dnia. Rocznie udziela pomoc 6 tys. rodzin. Odbierając nagrodę wraz z Jakubem Kwaśnikiem, ks. Łukasz Michalczewski przypomniał dewizę arcybractwa: Semino metam - sieję, abym zbierał. Podkreślił, że od XVI w. organizacja "sieje dobro w różny sposób, na różnych płaszczyznach, dla różnych osób". Arcybractwo założył sławny kaznodzieja jezuicki ks. Piotr Skarga. Centralą działalności dobroczynnej była i pozostała do dziś kamienica przy ul. Siennej 5, kupiona z inicjatywy ks. Skargi. Pieniądze na wsparcie potrzebujących są obecnie zdobywane z wynajmu należących do arcybractwa nieruchomości.

Nagroda Veritatis Splendor została ustanowiona w 2016 r. i jest przyznawana co dwa lata. Pierwszą laureatką została s. Rosemary Nyirumbe z Ugandy, która od 2012 r. prowadziła tam szkołę dla ofiar wojny i domy dla sierot. "Z jednej strony nagroda upamiętnia postać i dzieło św. Jana Pawła II, a z drugiej strony pragnie - w duchu twórczej wierności jego nauczaniu - promować postawy i wartości wyznawane przez osoby i środowiska angażujące się w budowanie świata bardziej ludzkiego, otwartego, braterskiego i solidarnego, w budowanie cywilizacji dobra, miłości i pokoju" - powiedział kard. Stanisław Dziwisz w trakcie wręczania nagrody jej pierwszej laureatce.

