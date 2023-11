Mszy św. na zakończenie rekolekcji w niedzielę 19 listopada przewodniczył kapelan Związku Podhalan ks. Jan Gacek, a homilię wygłosił ks. prałat Władysław Zązel, także kapelan największej organizacji zrzeszającej polskich górali z całego świata. - Czas rekolekcji jest nam dany i zadany. Pielęgnujemy nasze ogrody, domy. Tymczasem musimy przede wszystkim ubogacić nasze wnętrze, zadbać o swoją duchowość - podkreślał ks. Zązel.

Ks. Zązel w nawiązaniu do hasła rekolekcji zauważył, że paradoksem jest odrzucenie przez świat chrześcijaństwa. - Społeczeństwa zmęczyły się chrześcijaństwem, wymyśliły sobie różnego rodzaju ideologie. Do tego dochodzi jeszcze tak teraz popularna sztuczna inteligencja. Tymczasem pamiętajmy, że w kontekście bezpośredniego odniesienia do Boga - Stwórcy człowiek nie jest w stanie sam nic stworzyć, może jedynie coś odtworzyć czy przetworzyć - zauważył kapelan Związku Podhalan. - Jeśli nie ma miłości do Boga, nie ma i miłości do człowieka. Pojawia się wtedy egoizm i narcyzm, a ludzie wskazują właśnie na różnego rodzaju paradoksy - dodawał duchowny.

Mszę św. na zakończenie rekolekcji uświetniła kapela regionalna i delegacje oddziałów Związku Podhalan z pocztami sztandarowymi. Uczestnicy przybyli w strojach podhalańskich.

W pierwszym dniu rekolekcji z jego uczestnikami spotkał się metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. Przypomniał, że rekolekcje góralskie są próbą poszukiwania prawdy w niełatwym świecie pełnym kłamstw i fałszywych ideologii. - Te rekolekcje mają prowadzić do prawdziwej mądrości, to znaczy do odwagi w myśleniu i postępowaniu, by wyjść poza to co tylko widzimy i jesteśmy w stanie odkryć rozumem - powiedział krakowski biskup.

W ramach wydarzenia wykłady do zebranych skierowali: prof. Roman Słowiński, ks. prof. Władysław Zuziak, prof. Mariusz Wojewoda, dr Stanisław Buda, ks. prof. Andrzej Zwoliński, prof. Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. Waldemar Urbanik oraz prof. Krzysztof Wielecki.