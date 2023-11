Inicjatywa odbywała się w ramach Światowego Dnia Ubogich, który został zapoczątkowany przez papieża Franciszka w Roku Miłosierdzia. Tegorocznemu wydarzeniu przewodniczyło hasło z Księgi Tobiasza: "Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka".

Ubodzy znaleźli na Małym Rynku tak ciepłe posiłki, jak i atmosferę, by odpocząć od problemów dnia codziennego. Mogli też skorzystać z porad prawnych i psychologicznych, pomocy socjalnej, aktywizacji zawodowej i wstępnej kwalifikacji medycznej.

Specjalistyczna opieka medyczna udzielana była w Centrum Dzieła Pomocy św. Ojca Pio przy ul. Smoleńsk 4 w Krakowie, a duchowe zaplecze zapewniły osoby modlące się w kościele pw. Bożego Miłosierdzia na Starym Mieście.

Zainteresowani mogli wziąć udział w warsztatach rękodzielniczych, fotograficznych, muzycznych czy gier planszowych. Przewidziano także zawody sportowe, dyżury spowiednicze, nauki rekolekcyjne ks. Mirosława Toszy oraz koncerty. W niedzielę chętni mogli wziąć udział w uroczystej Mszy św. pod przewodnictwem abp. Marka Jędraszewskiego. - Chcieliśmy tutaj stworzyć przestrzeń do wzajemnego spotkania. Myślę, że się to udało - znamy się po imieniu, rozmawiamy szczerze i spędzamy radośnie czas. Dzielimy się również wiedzą i umiejętnościami. I co ważne - wszystko to działa w obie strony - podsumowuje s. Teresa Pawlak ZSAPU, która była odpowiedzialna za organizację wolontariatu wydarzenia.

Potwierdzają to sami wolontariusze. - Zaskoczyło mnie to, jak bardzo ubodzy potrafią być serdeczni. I choć mają niewiele, starają się jakoś odpłacić za okazywaną pomoc. Czy to uśmiechem czy dobrym słowem. Obecność tutaj to też lekcja, że warto doceniać to, co się posiada, bo niektórzy mają naprawdę o wiele mniej - ocenia pani Grażyna.

Światowy Dzień Ubogich w Archidiecezji Krakowskiej zorganizowali: Wydział ds. Charytatywnych Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Caritas Archidiecezji Krakowskiej, bazylika Mariacka, Arcybractwo Miłosierdzia, Dzieło Pomocy św. Ojca Pio, zgromadzenie sióstr albertynek, Wspólnota Hanna, Fundacja Po Pierwsze Człowiek, Głos Na Pustyni, TBC Project, Lekarze Nadziei, Przystań Medyczna i MOPS.