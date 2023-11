Ostatnia niedziela roku liturgicznego jest też świętem patronalnym Akcji Katolickiej oraz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej, dlatego tego dnia nowi członkowie tych organizacji składają swoje przyrzeczenia.

W homilii abp Marek Jędraszewski mówił m.in., że Kościół jest mocno zanurzony w historię świata, któremu głosi Chrystusową prawdę. Niestety, bywa ona bywa odrzucana, a chrześcijanie prześladowani. - Jakże często i my, gdy głosimy Chrystusową prawdę, spotykamy się z zarzutami, że wtrącamy się do polityki, broniąc zwłaszcza prawa do życia dla najbardziej niewinnych i bezbronnych ludzi - dla nienarodzonych dzieci - i przeciwstawiając się eutanazji, chcąc, żeby królestwo Boże miało coraz bardziej znaczące ślady swojej obecności na ziemi - stwierdził metropolita. Przypomniał też genezę budzenia wśród katolików świeckich świadomości odpowiedzialności za Kościół oraz że papieże Pius X i Pius XI, inicjując pierwsze struktury Akcji Katolickiej, postawili przed nią zadanie, aby jej członkowie w swoich środowiskach - rodzinie i pracy - rozszerzali królestwo Boże.

Akcja Katolicka po odzyskaniu przez Polskę niepodległości była bardzo popularna - liczyła ok. 750 tys. członków. O przywrócenie struktur AKj, po zakazaniu jej działalności przez komunistów, upomniał się natomiast Jan Paweł II.

- Ciągle chodzi o to, aby pogłębiać formację chrześcijańską, aby była ścisła współpraca między hierarchią a świeckimi, żeby nie dochodziło do bolesnych rozchodzeń się i tworzenia struktur, które niekiedy publicystycznie nazywa się "à la katolikami". Na te wszystkie rozdźwięki, rozchwiania, niepewności potrzebne jest pogłębianie świadomości bycia katolikiem we współczesnym świecie, przy wszystkich wyzwaniach i trudnościach. Dlatego potrzebni są nam młodzi ludzie, ale także i starsi, dojrzali, którzy z całą dumą i odpowiedzialnością są gotowi wyznać wobec świata: "Jestem katolikiem, należę do świętego, katolickiego i apostolskiego Kościoła, a moim królem jest Jezus Chrystus, jedyny i najwyższy władca wszechświata, pan dziejów ludzkich i historii" - zaznaczył metropolita.

Jego zdaniem, programem działania świeckich w Kościele jest z jednej strony odrzucanie kłamstwa, nienawiści i przemocy. Z drugiej strony to budowanie cywilizacji miłości, opartej na prymacie człowieka - osoby nad rzeczą, "być" nad "mieć", miłosierdzia przed sprawiedliwością, etyki nad techniką. - Mamy stać po stronie Ewangelii, mamy stać po stronie Chrystusa, który poddał się osądowi ludzkiemu, ale zwyciężył, pokonując wszelką przemoc, śmierć, grzech, szatana, zmartwychwstając - wskazał arcybiskup.