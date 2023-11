Festiwal pieśni  

Krakowski festiwal to wydarzenie szczególne. - To jedna z nielicznych w Europie międzynarodowych imprez chóralnych o tematyce adwentowej. Staramy się, by co roku występowały na festiwalu inne zespoły, o zróżnicowanym składzie i repertuarze. Cieszymy się, że po trzech latach epidemicznej przerwy od ubiegłego roku znów możemy cieszyć słuchaczy pięknem muzyki chóralnej - mówi Maciej Przerwa, dyrektor organizacyjny festiwalu.

Tym razem weźmie w nim udział 17 chórów z Polski, Chorwacji, Czech, Danii, Islandii, Łotwy, Norwegii, Węgier i Włoch. Zespoły chóralne będą występowały m.in. 1 i 2 grudnia podczas koncertów "Światło i śpiew", które będą się odbywały o godz. 19 w kościele pw. św. Katarzyny (ul. Augustiańska 7). W niedzielę 3 grudnia uczestnicy będą śpiewali w trakcie Mszy św., a potem na koncertach, w kościołach: bł. Anieli Salawy (al. Kijowska 29) - godz. 12, św. Kazimierza (ul. Stefana Bobrowskiego 6) - godz. 12.30, Matki Bożej Ostrobramskiej (ul. Meissnera 20) - godz. 12.30, pijarów (ul. Pijarska 2) - godz. 13. Tego samego dnia o godz. 15.30 w kościele św. Katarzyny odbędą się wręczenie nagród festiwalowych i koncert galowy.

Poprzedzą go przesłuchania konkursowe w sobotę 2 grudnia w kościele pw. Świętych Piotra i Pawła (ul. Grodzka 51A), odbywające się od godz. 10 do 17.15 (przerwy od godz. 12 do 13.30 i od 14.45 do 16). Występy zespołów oceni w pięciu kategoriach międzynarodowe jury, w którego skład wchodzą doświadczeni chórmistrzowie. Będzie mu przewodniczył Andrea Angelini z Włoch.

Wstęp na wszystkie koncerty i wydarzenia jest wolny. Szczegółowy program jest dostępny na stronie internetowej festiwalu - http://krakow.christmasfestival.pl/pl/.