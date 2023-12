Biednych wciąż jest bardzo wielu  

Dodaje, że osoby ubogie, codziennie dokonują wyborów tak trudnych, że ciężko słucha się ich opowieści. - Życie w biedzie to powolne umieranie ciała i ducha. Odbiera ludziom marzenia i pozbawia planów. Utwierdza ich w przekonaniu, że zasługują jedynie na to, co mają. A nie mają nic. Ubóstwo pozbawia ich szacunku do samych siebie, brutalnie zabija pasje, wycofuje z relacji - wskazuje J. Sadzik.

Rodziny włączone do Szlachetnej Paczki w 2022 r. dysponowały średnio miesięcznie kwotą 436 zł na osobę, czyli 14 zł na dzień. - Wydarzenia minionych trzech lat zbierają swoje opóźnione żniwo w wielu polskich domach. Znacząco pogorszyła się ich sytuacja ekonomiczna. Z wielu rzeczy możemy zrezygnować, ale nie z żywności, tymczasem 3 proc. Polaków nie stać na podstawowe zakupy. Mięsa, ryb i owoców nie kupuje 5 proc. Wykupienie leków na receptę stanowi problem nie do przeskoczenia dla 8 proc Polaków - opisuje prezes stowarzyszenia.

Magdalena Łukasik, menedżerka ds. badań i analiz oraz współautorka "Raportu o biedzie" zauważa, że ubóstwo to zjawisko wielowymiarowe - nie sposób powiedzieć, że jest jeden powód inicjujący biedę, gdyż to współwystępowanie wielu czynników jednocześnie. - Wpływ na zasięg ubóstwa mają takie czynniki jak źródło utrzymania, poziom wykształcenia, wiek, niepełnosprawność czy miejsce zamieszkania. Znaczenie będzie miało w jakim jesteś wieku, czy mieszkasz w mieście czy na wsi, czy jesteś zdrowy czy chory. Do najbardziej zagrożonych biedą należą osoby utrzymujące się ze świadczeń społecznych innych niż emerytura i renta - w tej grupie skala ubóstwa skrajnego to około 12 proc. - wymienia.

W 81 proc. rodzin włączonych do Szlachetnej Paczki przynajmniej jedna osoba jest chora lub z niepełnosprawnością. Blisko 10 tys. z nich nie jest w stanie pokrywać kosztów leczenia i rehabilitacji. Kryzys zagląda również do naszych domów - aż 7 proc. Polaków nie stać na bieżące opłaty za media, a 8 proc. ma problemy z regulowaniem czynszu.

Wraz z tegorocznym raportem powstało też badanie pt. "Na co nie stać Polaków". Wynika z niego m.in., że w związku z inflacją i wzrostem cen czterech na pięciu Polaków kupuje mniej lub zdecydowanie taniej. Ubóstwo to jednak nie tylko braki materialne - bieda wielu osobom zabiera wszystko, także spokój, szacunek i bliskość.

Osoby ubogie potrzebują skutecznej pomocy - takiej, która odpowiada bezpośrednio na indywidualne potrzeby osób w trudnej sytuacji. Szlachetna Paczka działa według tego modelu od 20 lat. - Wolontariusze i wolontariuszki spotykają się z rodzinami i diagnozują, jaka pomoc ma szansę coś zmienić. Stąd w paczkach maszyny do szycia, narzędzia czy kursy doszkalające. Paczki zawierające żywność, środki chemiczne czy odzież na zimę pozwalają wziąć oddech i chociaż przez kilka tygodni nie martwić się o kolejny dzień, bo żeby móc coś zmienić, trzeba mieć do tego siłę. Dlatego zachęcamy, by już dziś włączyć się w naszą inicjatywę - namawia M. Łukasik.

Szczegółowe informacje o tegorocznej odsłonie akcji oraz przygotowanych badaniach są dostępne na stronie www.szlachetnapaczka.pl.