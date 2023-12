Cztery piosenki na cztery niedziele. Adwentowa propozycja dominikanów  

O nadziei, oczekiwaniu, radości spotkania i obecności Boga w dziejach świata i życiu człowieka mówią cztery adwentowe piosenki, które co tydzień będą ukazywały się w serwisie dominikanie.pl. Teledyski do utworów zostały wygenerowane przez AI.

Piosenki na Adwent będą się ukazywać w każdą kolejną sobotę oczekiwania na święta Bożego Narodzenia. Utwory powstały dzięki współpracy Jana Smoczyńskiego, Mateusza Mate.O Otremby i Agnieszki Musiał z dominikanie.pl.

– Muzyka to język, który przemawia do każdego, niezależnie od światopoglądu, wykształcenia czy pochodzenia. Nie możemy nie posługiwać się tym językiem do głoszenia Ewangelii – wyjaśnia redaktor naczelny serwisu dominikanie.pl o. Radosław Więcławek OP.

Piosenki będą dostępne w serwisach streamingowych, a na YouTube w formie lyric video. – Zaprzęgliśmy sztuczną inteligencję do głoszenia Ewangelii i wygenerowaliśmy obrazy, na które nałożyliśmy tekst za pomocą AI – zapowiada o. Radosław.

– Sztuczna inteligencja czasem budzi lęk, więc postanowiliśmy ją ochrzcić. Jesteśmy zafascynowani poszukiwaniem nowych form wyrazu dla starożytnych i tradycyjnych treści z Pisma Świętego. Bez użycia sztucznej inteligencji nigdy nie moglibyśmy sobie pozwolić na stworzenie czterech kilkuminutowych animacji. AI to szansa na wejście na nowy poziom w naszej pracy i kolejny sposób na przełamywanie barier dla Ewangelii. Wymyślanie odpowiednich promptów, czyli poleceń dla AI, to wyzwanie, a zarazem dobra zabawa – mówi.

Jak podkreśla, Adwent to czas, w którym patrzymy w przyszłość. – Nie tylko w stronę Bożego Narodzenia, ale też na koniec na czasów i w stronę rzeczy ostatecznych – tego, na co mamy nadzieję jako chrześcijanie. Temat nadziei jest często podejmowany w sposób cukierkowy lub naiwny, a przez to nieprzekonujący. Chcieliśmy opowiedzieć o naszej nadziei – nadziei ludzi wierzących, w taki sposób, żeby inspirowała naszą codzienność – dodaje dominikanin.

Pierwsza z piosenek to „Miasto głupich”. Mówi ona o mieście przygotowanym przez Boga dla nas na końcu czasów, gdzie prowadzi nas „matka głupich”, czyli nadzieja.

Miasto GŁUPICH || Mate.O - Musiał - Smoczyński || utwory na ADWENT 2023

Dominikanie.pl

Kolejny z utworów, „Zobaczę cię”, opowiada o tym, że kiedyś będziemy mogli zobaczyć Jezusa oczami ciała i jest modlitwą, by On pokonał nasz grzech. Dalej będzie „Przyjdź”, w którym brzmi podwójne wołanie: nasze do Jezusa, żeby w końcu przyszedł ponownie w Bożym Narodzeniu i swoim ostatecznym przyjściu, ale też Jezusa do nas, żebyśmy przyszli od Niego zaczerpnąć to, co chce nam dać. A tuż przed Bożym Narodzeniem zabrzmi „Genealogia”, piosenka w świątecznym klimacie o tym, że historia rodziny i pochodzenia Jezusa splata się z naszą historią.

– Fragmenty Biblii, które zainspirowały te utwory, bardzo mnie poruszają. 19. rozdział Księgi Hioba, gdzie człowiek chory i życiowo przegrany mówi o nadziei na spotkanie Boga, który paradoksalnie ocali go mimo śmierci. 21. rozdział Apokalipsy z opowieścią o tym, że cierpienie – wielkie czy małe – którego doświadczam, skończy się i zostanie samo światło – podkreśla o. Więcławek. Jak opisuje, spotkali się z artystami na trzy dni, żeby rozmawiać o tym, co mówią do nich biblijne teksty i szukać formy do wyrażenia tego, co poprzez nie mówi do nich Bóg. – Te utwory powstały ze spotkania i wspólnego poszukiwania sensu – wyznaje zakonnik.

Twórcy adwentowego cyklu zapraszają również za kulisy jego powstawania. – To krótkie reportaże z naszego jesiennego pobytu w mazowieckim lesie z autorami piosenek, gdzie od zera powstawały te utwory. Będziecie mogli podejrzeć, jak powstawały teksty, jak była komponowana muzyka, o co się spieraliśmy, z czego się śmialiśmy i jak razem odpoczywaliśmy – opowiada o. Radosław.

– W warstwie wizualnej będzie dużo kawy przelewowej i jeszcze więcej setera angielskiego o imieniu Beza – zachęca zakonnik.

Piosenki powstały dzięki grupie niemal 700 patronów i patronek dominikanie.pl, którzy regularnie wspierają działalność portalu w serwisie Patronite.

Utwory będą dostępne na kanale YouTube dominikanie.pl.