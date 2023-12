Szaflary. Królowa od pokoleń - cudowna figura Maryi z koronami  

Akt koronacji odbył się w czasie uroczystej Mszy św. pod przewodnictwem metropolity krakowskiego. - Dzięki Niej, ukochanej przez Boga, otwartej na Boże Słowo, czuwającej, ma przyjść Mesjasz - Zbawiciel świata, którego królestwo nie będzie miało końca - mówił abp Jędraszewski. Arcybiskup podkreślił, że Matka Boże od wieków odbiera cześć od mieszkańców Szaflar, którzy czczą ją w przepięknej rzeźbie z XIV w. - Jest królową, jest bowiem błogosławioną przez wszystkie pokolenia i dlatego dzierży królewskie znaki - berło, koronę i jabłko - mówił hierarcha.

Obecny na uroczystościach kapelan prezydenta RP ks. Zbigniew Kras odczytał okolicznościowy list od prezydenta Andrzeja Dudy, przekazał biało-czerwoną flagę i przypomniał, że prezydent w sierpniu tego roku modlił się w kościele w Szaflarach przed figurą Matki Bożej. Głowa państwa wizytowała wtedy budowę najgłębszego odwiertu geotermalnego na świecie jaki powstaje na terenie Gminy Szaflary.

Uroczystość w Szaflarach była pełna akcentów góralskich, na czele z bardzo licznym zespołem i kapelą, a także banderią konną. Kapłani mieli ornaty z akcentami podhalańskimi.

Figura Madonny z Dzieciątkiem z Szaflar to gotycka rzeźba z drewna lipowego wydrążona, polichromowana i partiami złocona. Najprawdopodobniej pochodzi z warsztatu sądecko-spiskiego i reprezentuje typ pięknej Madonny, który funkcjonował już w połowie XIV wieku w dorzeczu Popradu i Dunajca.

Odnowiona figura Matki Bożej z Dzieciątkiem została poświęcona 3 maja 2006 roku i umieszczona w kapliczce na filarze w głównej nawie kościoła. Aktu tego dokonał ówczesny proboszcz ks. Andrzej Kamiński – proboszcz parafii. Poświęcenie figury stało się początkiem rozwoju kultu Matki Bożej, który choć był od dawna w szaflarskiej parafii, to jednak w ostatnim czasie nabrał nowego wymiaru. Pierwszym jego znakiem było nałożenie na dłonie Najświętszej Maryi Panny perłowego różańca, który został ofiarowany przez jedną z matek - wdzięczną za wysłuchanie swojej modlitwy.

Kult Madonny z Szaflar nabrał swojego kolorytu w styczniu 2008 roku. Od tego czasu figura Matki Bożej z Dzieciątkiem została przeniesiona do bocznej kaplicy kościoła parafialnego. Dzięki zamontowaniu nowych krat do kaplicy można było udostępnić w ciągu dnia boczne wejście do świątyni tak, aby wierni, klękając przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie, mogli również modlić się przed wizerunkiem Madonny. Na ścianach kaplicy Madonny z Szaflar zostały zamontowane gabloty, w których zawieszono pierwsze wota ofiarowane Matce Najświętszej przez wiernych.