- Przeżywaliśmy Adwent wraz ze św. Franciszkiem. On uwierzył, zrobił wszystko, by Zbawiciel świata znalazł godne miejsce. Zróbmy i my w ten sposób! Stajenka musi być w naszych sercach - mówił ks. Janusz Rzepa, proboszcz parafii w Miętustwie, gdzie górale z 24 na 25 grudnia uczestniczyli w pasterce bożonarodzeniowej.