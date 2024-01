W pierwszych słowach ks. prof. Robert Tyrała odniósł się do liturgii słowa z 26 grudnia i wskazał, że Chrystus przypomina, iż Jego nauka będzie znakiem sprzeciwu dla świata, ale chrześcijanie nawet w prześladowaniach nie będą sami, gdyż będzie z nimi Boży Duch.

"Ta wspaniała karta liturgii Kościoła, jaką dzisiaj odkrywamy w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia - choć jesteśmy nadal w klimacie kolęd, zapalonych świateł na choinkach, szopki i wspomnienia męczennika, które niejako »psuje« nam ten sielski nastrój - niesie nam jednak z sobą mocne przesłanie, że życie w zjednoczeniu z wiarą ma wielką wartość" - zaznaczył.

Kolejne słowa rektora to przypomnienie, że 30 lat temu św. Jan Paweł II opublikował encyklikę "Veritatis splendor", która została poświęcona w całości podstawom moralności chrześcijańskiej, i że to Chrystus podpowiada, jaki blask prawdy oświetla moralne postępowanie człowieka.

"Jest to prawda o dobru, które wybierając, człowiek w swoim moralnym postępowaniu staje się wewnętrznie coraz bardziej zdolny do osiągnięcia odwiecznego Dobra - Boga" - podkreślił, dodając, że słowa papieża Polaka o tym, iż "blask prawdy jaśnieje we wszystkich dziełach Stwórcy, w szczególny sposób w człowieku" są powinnością chwili i nieustannym wołaniem do odczytywania tego blasku.

W tym kontekście przywołał beatyfikację Wiktorii i Józefa Ulmów oraz ich siedmiorga dzieci, która miała miejsce 10 września w Markowej, i ocenił, że są oni wzorem świętości moralnej i miłości bliźniego, posuniętej aż do męczeństwa.

"To oni dali przykład zachowania prawa miłości Boga i bliźniego w sytuacji granicznej. Prawo Boże kazało im być nieposłusznymi wobec prawa zła. Udowodnili, że istnieją takie czyny, których nikt i nigdy nie może wybierać, choćby tłumaczył się dobrą intencją czy zaistniałą sytuacją" - wyjaśnił, dodając, że przykład tak Ulmów, jak i św. Szczepana zachęca do dokonywania właściwych, na miarę zbawienia, wyborów dobra, zachowania przykazań Bożych, ochrony życia człowieka od momentu poczęcia do naturalnej śmierci, obrony małżeństwa kobiety i mężczyzny, ochrony i priorytetu rodziny.

Rektor przypomniał, że papieski uniwersytet w Krakowie wciąż chce się rozwijać, dlatego 4 listopada rozpoczęto kolejny etap budowy Kampusu Jana Pawła II. "Chcemy wznieść nowoczesną uczelnię, ale nade wszystko kształtować moralny kręgosłup naszych studentów, a także dawać świadectwo chrześcijańskiej wiary" - podkreślił.

Podziękował też za troskę materialną i duchową o Uniwersytet Papieski i poprosił o nieustawanie w niej. "Cała nasza wspólnota akademicka życzy Wam łaski Bożej oraz zdrowia i codziennej wierności chrześcijańskim ideałom" - napisał na zakończenie ks. prof. Tyrała, składając życzenia błogosławieństwa Nowonarodzonego na święta i nowy 2024 rok.