Wawelskie rekordy  

W mijającym roku wawelskich wystaw było 16 (nie licząc ekspozycji stałych), z tego 10 w zamku, a reszta w oddziałach w Pieskowej Skale i we dworze w Stryszowie. Do tego trzeba doliczyć koncerty, lekcje i inne wydarzenia muzealne. Zostało to zauważone. Muzeum otrzymało 17 nagród branżowych, w tym dwie najbardziej prestiżowe - "Sybille".

Udały się też zakupy. Do wawelskich zbiorów doszlusowały dzieła Tycjana, Giovanniego Belliniego i Jana Breughela Młodszego.

Przed nami nowy rok. A w nim 16 nowych ekspozycji. Najwcześniej, bo już 4 stycznia, zostanie otwarta wystawa "Wawel podziemny. Lapidarium" pod wschodnim skrzydłem zamku. 500 m kw. dotąd niedostępnych piwnic wawelskich da wgląd w dotąd nieznane wykopaliska, których owocem są niezliczone kamienne artefakty, detale zdobiące niegdyś zamek, a z rozmaitych przyczyn wyrzucone i zagrzebane w ziemi. - Ekspozycja ma kilka warstw. Pierwszą, podstawową, jest przestrzeń - cudowna amfilada renesansowych piwnic, która została zakonserwowana i teraz prezentuje się w pełnej krasie. Opowiadamy o tych żywych kamieniach, o mowie kamieni - powiedziała kuratorka ekspozycji Beata Kwiatkowska-Kopka. Koszt nowej ekspozycji był niemały - prawie 13 mln zł, ale mieści się w nim gruntowny remont piwnic, nieruszanych od dziesięcioleci.

Profesor Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego, zaprasza także na inne przyszłoroczne wystawy, m.in. do "Gabinetu Porcelanowego" z porcelaną miśnieńską, na "Wawel Wyspiańskiego" i pokaz pamiątek po koronacjach Sasów "Niech żyje król!".