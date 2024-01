Wyruszą królewskie orszaki  

To wydarzenie odbywa się obecnie w 800 miejscowościach w kraju i poza jego granicami, i stanowi - według organizatorów - największe uliczne jasełka na świecie. Orszak, organizowany przez Fundację Kacpra, Melchiora i Baltazara, odbędzie się w Krakowie po raz. 14. Korowody w niektórych innych miejscowościach mają młodszą tradycję. Mieszkańcy podkrakowskiego Kamienia przejdą np. w orszaku dopiero po raz trzeci.

W Krakowie człony orszaku wyruszą z trzech miejsc miasta i przejdą na Rynek Główny. - Orszak Trzech Króli jest okazją do tego, aby się spotkać i pokolędować, pójść razem do żłóbka i pokłonić się Jezusowi. To też moment, aby pobyć z innymi, gdy łączy nas ten wspólny cel - idąc przez ulice, pragniemy sobie przypominać, że jesteśmy tu dla siebie i że Jezus zachęca nas do tego, aby czynić dobro - wspomniał 3 stycznia w trakcie "orszakowej" konferencji prasowej salezjanin ks. Marcin Wosiek, prezes Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego "Młodzi Światu".

Jak zwykle, każdy z korowodów będzie miał swój kolor symboliczny. Niebieski - afrykański - wyruszy z pl. Matejki, zielony - azjatycki - z Parku Edukacji Globalnej "Wioski Świata" przy ul. Tynieckiej 39, zaś czerwony - europejski - z Wawelu.

- Ponieważ orszak niebieski ma stosunkowo najkrótszą trasę do przejścia, a Msza św. dla orszaku niebieskiego zaczyna się najwcześniej, w zeszłym roku zdecydowaliśmy się na wprowadzenie pewnej formy jasełek. W tym roku król afrykański będzie spotykał po drodze krakowskich świętych, którzy będą przybliżali tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe, jakie albo były ich ulubionymi, albo które oni wprowadzili do tradycji krakowskiej. Król spotka na swojej drodze m.in. sługę Bożego ks. Piotra Skargę, św. Kingę, św. Jadwigę i bł. Salomeę - opowiadała Hanna Bumba.

Trzy człony orszaku spotkają się na Rynku Głównym, przed sceną przy Wieży Ratuszowej. Tam od godz. 11 kolędy i pastorałki będą wykonywać krakowscy artyści, wśród nich Lidia Jazgar, Anna Sokołowska, Jacek Wójcicki, Jan Wojdak i Dariusz Kordek. Wydarzeniu będzie towarzyszyć również zbiórka, prowadzona przez Dzieło Pomocy św. Ojca Pio na rzecz tzw. pomocy mieszkaniowej dla osób bezdomnych. - Podczas ubiegłorocznej zbiórki zebraliśmy ponad 80 tys. zł, co pozwala na pomoc w utrzymaniu 12 mieszkań prowadzonych przez Dzieło, w tym opłaty za media, niezbędne remonty, naprawy sprzętów, zakup wyposażenia, ale też wsparcie specjalistów, którzy towarzyszą osobie bezdomnej na drodze wychodzenia z bezdomności - poinformowała Magdalena Szydełko z Dzieła Pomocy św. Ojca Pio. - Ta zbiórka była naszym rekordem, w tym roku mamy jeszcze więcej par rąk do pomocy i liczymy, że uda się ustanowić nowy rekord, a zebrana suma będzie wielkim wsparciem w pokryciu kosztów utrzymania tych mieszkań - dodała. Obecnie w mieszkaniach Dzieła przebywa 28 osób. Od 2012 r. w ten sposób udało się usamodzielnić 75 osób.

Organizatorzy przyznali, że w tym roku po raz pierwszy prowadzona będzie też zbiórka na pokrycie kosztów organizacji wydarzenia - scenę, nagłośnienie, korony i śpiewniki.

Orszak w Kamieniu (gm. Czernichów) uformuje się o godz. 10.15 na placu przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej. Następnie jego uczestnicy, otrzymawszy wcześniej papierowe korony i śpiewniki, przejdą, śpiewając kolędy, do kościoła parafialnego pw. Opieki Matki Bożej, gdzie oddadzą pokłon Dzieciątku i wezmą o godz. 11 udział w Mszy św.

Nieco inny przebieg będzie miał orszak w miejscowości Zagacie w gm. Czernichów. Rozpocznie się również na placu przy remizie OSP. Wyruszy o godz. 14 i, przeszedłszy ze śpiewem kolęd przez ulice wsi, powróci do remizy. Tutaj odbędzie się pokłon Dzieciątku w żłobie oraz jasełka w wykonaniu grupy teatralnej Credo z Rusocic. Wydarzenie zakończą poczęstunek i dalsze śpiewanie kolęd.

W podkrakowskich Liszkach z kolei orszak wyruszy o godz.15.15 sprzed kościoła pw. św. Mikołaja z towarzyszeniem Gminnej Orkiestry Dętej. Jego uczestnicy, obszedłszy rynek, przejdą do świątyni parafialnej, gdzie o godz. 16 wezmą udział w Mszy św.