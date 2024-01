Mędrcy ze Wschodu pod Giewontem  

W Zakopanem Orszak Trzech Króli wyruszył z sanktuarium Najświętszej Rodziny przy Krupówkach do kościółka przy cmentarzu na Pęksowym Brzyzku. Towarzyszyło mu wielu turystów, także z zagranicy. - Stajemy wszyscy razem w obliczu Dzieciątka Jezus. Adorujemy Go w trakcie trwającej wciąż wojny u naszych granic, ale i wojny w Ziemi Świętej. W Grocie Betlejemskiej nie ma turystów, nie ma chrześcijan, za to tutaj jesteśmy razem i dziękujemy za narodzonego Zbawiciela świata - mówił ks. Bogusław Filipiak, kustosz sanktuarium Najświętszej Rodziny przy Krupówkach. Życzenia noworoczne mieszkańcom i licznym turystom złożyli przedstawiciele władz miasta i władz powiatowych.

Orszak Trzech Króli w Zakopanem zakończył się wspólnym śpiewaniem kolęd przy dźwiękach góralskiej kapeli. Niektórzy mieszkańcy Zakopanego przyszli w strojach regionalnych.

Trzej Królowie zawitali także do Kościeliska. Po Mszy św. w kościele parafialnym, w koronach na głowach, razem ze Świętą Rodziną i królami górale przeszli w barwnym orszaku na scenę plenerową przy Domu Ludowym. Królowie oddali pokłon Jezusowi i złożyli dary: złoto, kadzidło i mirrę. Na zakończenie orszaku razem z dziećmi ze Szkolnego Zespołu Pieśni i Tańca "Polany" w Kościelisku wszyscy kolędowali Bożej Dziecinie. - Zaangażowanie społeczności: parafii, Gminnego Ośrodka Kultury Regionalnej, Zespołu "Polany", Ochotniczej Straży Pożarnej i młodzieży, sprawiło, że dołączyliśmy do ok. 870 miejscowości, które w tym roku zorganizowały orszaki - cieszy się ks. Arkadiusz Zych z parafii w Kościelisku.

W Nowym Targu zorganizowano dwa orszaki, które połączyły się w jeden na tamtejszym rynku. Pierwszy orszak wyruszył z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, drugi z parafii św. Katarzyny. Z parafii NSPJ w orszaku jechała Święta Rodzina w specjalnym zaprzęgu ciągniętym przez kucyka. Orszak Trzech Króli uświetnili również harcerze, przybyli przedstawiciele władz regionalnych na czele z burmistrzem miasta Grzegorzem Watychą.

W Rabce w Orszaku Trzech Króli przeszła także orkiestra dęta OSP, a w tamtejszym amfiteatrze na koniec odbyło się kolędowanie z zespołem "Korpielorze” ze Skomielnej Białej. Uczestnikom orszaku rozdawano korony, flagi i śpiewniki. Orszak zorganizowali wspólnie parafia św. Teresy, Urząd Miasta, Centrum Kultury, Sportu i Promocji i Fundacja Trzech Króli.

Orszak Trzech Króli przeszedł także ulicami Poronina i innych miejscowości w południowej części archidiecezji krakowskiej. W bezpiecznym przejściu uczestników Orszaków Trzech Króli pomagały służby porządkowe: policja, straż pożarna, straż miejska.