Gwiazdy serialu "The Chosen" gościły w Krakowie  

Była to dobra okazja, by posłuchać aktorów i zrobić sobie z nimi zdjęcie. Dodatkowo, by przygotować się na zbliżający się wielkimi krokami czwarty sezon, został wyświetlony ostatni odcinek trzeciego sezonu. - Nadchodzący sezon jest zdecydowanie najtrudniejszy dla całej ekipy filmowej. Będzie wiele momentów emocjonalnych, trudnych, w tym dwa wyjątkowe dialogi z Janem Chrzcicielem i Łazarzem, które na pewno poruszą widzów. Dziękujemy, że jesteście z nami - nie byłoby nas bez was - powiedział odtwórca roli J. Roumie.

"The Chosen" to serial, którego akcja rozgrywa się na tle rzymskiego ucisku w Izraelu w I wieku i przedstawia intymne spojrzenie na życie i naukę Chrystusa oczami tych, którzy Go znali. Jest on obecnie jednym z najpopularniejszych seriali na świecie.

Pierwsze trzy sezony zostaną przetłumaczone na 600 języków. Serial osiągnął ponad pół miliarda wyświetleń, przyciągając 200 milionów widzów na całym świecie, w tym 2 miliony w Polsce. Od 2 lutego wielbiciele serialu "The Chosen" będą mogli obejrzeć w kinach specjalnie przygotowaną ponaddwugodzinną premierę czwartego sezonu. - Cieszymy się i jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że możemy opowiadać dzieje Jezusa Chrystusa przez obraz filmowy, który przekracza wiele granic. Ma widownię w zasadzie na całym globie. Ufamy, że w ten sposób Dobra Nowina dotrze do jak największej liczby osób - podkreślił Andrzej Sobczyk z krakowskiego Rafael Film, współdystrybutora serialu w Polsce.

DR Studio jest natomiast oficjalnym przedstawicielem serialu w Polsce. Dystrybucją światową zajmuje się Lionsgate.