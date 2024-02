Kapelmistrz Marcin Musiak nie krył radości podczas wieczornego koncertu. - W lutym bieżącego roku kończymy obchody jubileuszu 10-lecia naszej działalności. Co prawda tradycja orkiestrowa w stolicy Podhala sięga ok. 150 lat, to niestety wciąż nie udało się nam ustalić dokładnej daty założenia orkiestry w mieście - zauważył kapelmistrz Marcin Musiak.

Wśród publiczności był m.in. burmistrz Grzegorz Watycha. Orkiestra zaprezentowała kilka wiodących polskich kolęd w swoich bardzo ciekawych interpretacjach. M. Musiak podziękował władzom miasta i radnym na czele z Janem Łapsą za wszelkie wsparcie dla orkiestry, wymienił też inne osoby życzliwie nastawione do orkiestry. Podczas koncertu można było wspomóc najbliższą rodzinę orkiestrantki, 18-letniej Wioli Gil z Kasinki Małej, u której zdiagnozowano glejaka mózgu.

Podczas koncertu nie obyło się bez wielu niespodzianek. Na scenie pojawił się artysta Stanisław Apostoł, który w interesujących aranżacjach przedstawił historię wybranych kolęd. Był i akcent muzyczny zaprzyjaźnionych z orkiestrą saksofonistów na czele z Wojciechem Inglotem z nowotarskiej Szkoły Muzycznej.

Miejska Orkiestra Dęta w Nowym Targu uświetnia wiele wydarzeń w mieście, m.in. Jarmark Podhalański, czy Święto Niepodległości.