W swojej homilii metropolita krakowski, zwracając się do osób konsekrowanych, które wypełniły świątynię, by odnowić składane przed laty śluby, nawiązał m.in. do książki papieża Benedykta XVI "Jezus z Nazaretu", a konkretnie do opisu dzieciństwa Chrystusa. Tłumaczył też, że wypełniając wszystkie przewidziane prawem zasady, Maryja z Józefem 40 dni po narodzinach Jezusa przedstawili Go w świątyni, to znaczy oddali Dziecię Panu Bogu na własność całkowitą, co było zapowiedzią przyszłego losu Jezusa - całopalnej ofiary złożonej na ołtarzu krzyża.

W wystąpieniu zawarł również dwa słowa klucze. Pierwszym z nich było "ofiarowanie", a drugim - "współcierpienie". - Osoby konsekrowane to osoby ofiarowane Bogu, bynajmniej nie od Niego wykupione, przeciwnie - całe życie osób konsekrowanych to nieustanne pogłębianie i potwierdzanie tego "tak", czyli: "jestem dla Ciebie" - mówił metropolita, dodając, że być osobą konsekrowaną to "wejść w szczególne więzy z Chrystusem, naszym Mistrzem i Panem. W te więzy wchodzi się poprzez śluby ubóstwa, posłuszeństwa i czystości. Co ważne, być ubogim na wzór Chrystusa to znaczy "bardziej być, aniżeli mieć". Posłuszeństwo oznacza natomiast konieczność wsłuchiwania się w to, czego chce ode mnie Jezus. Z kolei "pokusy kompromisów" w sferze czystości trzeba wypędzać z siebie z gwałtownością, z jaką Chrystus wypędzał ze świątyni kupców.

Metropolita wskazał także, iż Jezus doświadczył na sobie bycia "znakiem sprzeciwu". - Doświadczył tego w swoim życiu, doświadcza dzisiaj w swoim Kościele, który to Kościół jest i musi być, jeśli chce być wierny swojej Głowie, znakiem sprzeciwu dla tego świata, bo ten świat w swojej przewrotności widzi w Bogu główną przeszkodę dla swojej wolności. A tymczasem prawda jest dokładnie odwrotna: Bóg ze swoją prawdą przeciwstawia się różnorakim kłamstwom człowieka, jego egoizmowi i jego pysze - podkreślał abp Jędraszewski, prosząc osoby konsekrowane, by trwały w tej wolności, ku której wyswobodził nas Chrystus, a w konsekwencji, by kochały Go więcej, by były Bogu wdzięczne - każdego dnia - za powołanie, na które odpowiedziały.

Współcierpienie trzeba zaś rozumieć jako solidarność z Chrystusem i Jego Kościołem przez solidarność z Maryją oraz przez modlitwę; zwłaszcza teraz, gdy jest tyle niepokojów i niejasności z interpretacją zasad życia moralnego czy podważaniem zasad celibatu księży - także przez ważne w Kościele osoby.

- Jak ważna jest gotowość oddania swojego życia dla Kościoła, także przez celibat. Osoby życia konsekrowanego są pod tym względem niezwykle ważnym znakiem sprzeciwu, nie tylko dla pogańskiego świata, ale i dla tych, którzy nie potrafią zrozumieć, co znaczy do końca oddać siebie Chrystusowi - mówił metropolita, apelując o solidarność z Królową Polski w trosce o kształt Polski. - Niektóre zapowiedzi (nowego rządu - przyp. aut.) muszą budzić ogromny niepokój. Chodzi m.in. o nowe programy w szkole, które nie będą uczyć prawdy o człowieku, o chęć ograniczania lekcji religii, o to, by ułatwiać zabijanie dzieci nienarodzonych, co jest nazywane "terminowaniem życia", o szantaż wobec szpitali, by były gotowe przeprowadzić aborcję, bo inaczej nie podpisze się z nimi kontraktów, o dostęp do tzw. pigułki "dzień po". - Za tym kryje się zabójstwo niewinnego, bezbronnego całkowicie człowieka. I mówi się, że to jest wolność? Jak może wolność prowadzić i być powodem, żeby zabijać kogoś drugiego? To nie jest wolność! - zaznaczył abp Marek Jędraszewski.

Dał on też ważne zadania osobom konsekrowanym. Pierwszym z nich jest zaangażowanie się modlitwą, cierpieniem i codzienną działalnością na rzecz Kongresu Eucharystycznego, który w archidiecezji krakowskiej odbędzie się po raz pierwszy, a rozpocznie się już niebawem - w Wielki Czwartek i potrwa do 15 czerwca. - Otwórzmy się raz jeszcze na głębię Chrystusowej miłości, odpowiadając na Jego "Jestem" - prosił metropolita. Inne zadania to bycie złączonymi z Chrystusem, który jest "Światłością dla pogan", niesienie Ewangelii o Chrystusie wszystkim, którzy są daleko od Kościoła, zagubili się na swoich życiowych drogach, o Chrystusie zapomnieli lub w Niego zwątpili, bycie wiernym Światłości, którą jest Chrystusa oraz bycie odblaskiem tej Światłości dla wszystkich, którzy stanowią Kościół.

W archidiecezji krakowskiej żyje ok. 4 tys. osób konsekrowanych. W samym Krakowie jest ponad 50 wspólnot zakonnych. Prowadzą przytuliska dla bezdomnych, domy opieki dla osób starszych i samotnych, domy pomocy społecznej dla dorosłych i dzieci, kuchnie dla ubogich, świetlice i ochronki dla dzieci z rodzin wielodzietnych i dysfunkcyjnych, domy księży emerytów, domy samotnej matki, hospicja, placówki parafialne, szkoły i przedszkola. Nie brakuje również klasztorów kontemplacyjnych.