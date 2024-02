Miś Kudłocek na ferie - wygraj książkę!  

Publikacja ukazała się staraniem wydawnictwa "Media Rodzina" i jego redaktora naczelnego Bronisława Kledzika. - Miałam poczucie, że wydarza się coś ciekawego i pozytywnego. Wszak pamiętajmy, że gwara postrzegana jest jako ważny czynnik scalający wspólnotę, kształtujący tożsamość. Niesie przy tym w sobie ogromny potencjał emocjonalny - przyznaje prof. S. Trebunia Staszel.

"Kubuś Puchatek" po góralsku to "Miś Kudłocek", Kłapouchy to Klapciok, Królik to Kicok, a wszyscy "kamraci" mieszkają w "Stumorgowym Lesie". - Przyznam, że kiedy zaczęłam tłumaczyć mruczanki, to od razu pomyślałam o naszych zespołach dziecięcych. Chciałam, aby wierszyki Misia przybrały formę góralskich przyśpiewek. Dlatego ich rytm starałam się dostosować do podhalańskich "nut" - czyli melodii. Podczas pracy nad przekładem korzystałam także z tekstów i słowników gwarowych, często konsultowałam pewne zwroty ze starszymi osobami, pytałam o dawne wyrażenia. W tworzeniu imion dla głównych bohaterów wspierał mnie syn. Ponadto kiedy ukończyłam tłumaczenie, postanowiłam skonsultować jego fragmenty ze znaną i cenioną redaktorką literatury podhalańskiej, panią Zofią Stojakowską- Staichową - podkreśla S. Trebunia Staszel.

Więcej w naszym tekście pt. „Zwierciadło przeszłości” w Gościu Krakowskim na 11 lutego.

