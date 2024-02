Czarny Dunajec. Powstańcy w powieści historycznej  

W sobotni wieczór 24 lipca odbyło się spotkanie promocyjne książki "Pogniywany Nepomuk”, miało one miejsce w sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec. To była niewątpliwie ciekawa rozmowa z autorem Bogusławem Ziębą, którą poprowadzili Katarzyna Wiwer i Rafał Monita, związani z wydawnictwem „Astraia”, które opublikowało powieść związaną z Powstaniem Chochołowskim. - Pomysł na powstanie książki przyszedł mi do głowy po obchodach 175. rocznicy wybuchu Powstania Chochołowskiego. Szperałem w różnych czasopismach, archiwach Biblioteki Jagiellońskiej, a nawet źródłach niemieckich czy austriackich - przyznawał Bogusław Zięba.

Autor w wypowiedzi postaci wplótł nawet autentyczne fragmenty wzięte ze studiowanych przez niego dokumentów. - Pojawiają się w nich czasem niespotykane gdzie indziej określenia, jak na przykład "czujnosi” używane dla określenia osób szpiegujących na rzecz zaborców. Wyraz ten pojawia się w zapiskach Jana Kantego Andrusikiewicza - podkreślał autor. Wyraził nadzieję, że jego książka będzie lekturą z ciekawym obrazem ówczesnego Podhala, które stanowi tło Powstania Chochołowskiego.

Spotkanie promocyjne odbyło się też w Bibliotece Miejskiej w Zakopanem.

Autor publikacji jest absolwentem AWF w Krakowie, pracował w Szkole Podstawowej im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie, od lat 90. mieszka w Austrii. Prowadzi zajęcia w gimnazjum. Jest autorem książki dla dzieci Od Be do Zet. Stworzył także publikację opisującą ostatni lot amerykańskiej załogi "Latającej Fortecy”, która rozbiła się w 1944 r. na nasypie kolejowym w Koniówce. Współpracował ze Szkołą Polską im. Jana III Sobieskiego w Wiedniu.