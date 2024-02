Bp Muskus: Rodzina jest środowiskiem codziennej świętości  

Maciej Józef Gądek przyszedł na świat 24 lutego 1884 r. w Marszowicach k. Niegowici pod Krakowem. W homilii bp Muskus nazwał go "świętym z sąsiedztwa", który pierwsze lekcje świętości "pobierał na kolanach swojej mamy Salomei". Podkreślał, że "imponujące dokonania" przyszłego polskiego prowincjała, kaznodziei, współzałożyciela Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, rektora Międzynarodowego Kolegium Karmelitańskiego "Teresianum" w Rzymie, współpracownika Stolicy Apostolskiej rozpoczęły się "w ubogiej i wielodzietnej rodzinie z niewielkiej wsi".

- Nie zapewniły mu tych dokonań ani status społeczny, ani zamożność, ani pochodzenie. U ich źródła stała żarliwa pobożność matki i codzienna pracowitość ojca, ich miłość i troska o rodzinę. To było ziarno, które później wydało w Anzelmie plon świętego życia - wskazał biskup.

W tym kontekście kaznodzieja przypomniał słowa papieża Franciszka, że "rodzina nie jest ideologią, a rzeczywistością". - Obowiązkiem Kościoła i państwa jest jej strzec, wspierać ją i ochraniać. Tego nie zrobią postulaty wygłaszane przez różne obozy partyjne czy światopoglądowe. Tej ochrony i wsparcia nie zapewnią walki ideologiczne - zauważył. - Kulturowe zamieszanie wymaga od nas w Kościele przede wszystkim namysłu i rozeznania, szukania mądrości w Ewangelii Jezusa i świadectwie życia Jego uczniów, zwyczajnych, skromnych, nieznanych nikomu, jak Salomea i Antoni Gądkowie - podkreślał bp Muskus.

Jego zdaniem, w życiu zwyczajnych rodzin, "wiernych na co dzień, świętych na co dzień, borykających się na co dzień z wyzwaniami, problemami i ludzkimi słabościami" kryje się odpowiedź na kryzysy i wstrząsy. - Rodzina jest środowiskiem świętości na co dzień, świętości z sąsiedztwa. Jest środowiskiem, w którym człowiek dojrzewa do tego, by swoje powołanie do świętości przyjąć, by na nie odpowiedzieć i później tę odpowiedź codziennie potwierdzać. To jest fundament - zaznaczył krakowski biskup pomocniczy, zachęcając do modlitwy o świętość rodzin.

Anzelm Gądek w 1901 r. w Czernej przyjął habit karmelitański, a w 1902 r. złożył profesję zakonną. Studia teologiczne odbył w Rzymie i tam 25 lipca 1907 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Potem, aż do 1918 r., wykładał teologię w Krakowie, Linzu i Wiedniu. Był też wychowawcą kleryków, kierownikiem duchowym, rekolekcjonistą i kaznodzieją. W Krakowie założył i prowadził Bractwo Praskiego Dzieciątka Jezus.

W 1918 r. został przeorem Karmelu w Wadowicach, a dwa lata później - pierwszym prowincjałem wskrzeszonej Polskiej Prowincji Karmelitów Bosych. Starał się o odzyskanie skasowanych klasztorów, troszcząc się jednocześnie o głębokie życie duchowe wspólnot karmelitańskich. W 1921 r. przy współudziale sługi Bożej Matki Teresy od św. Józefa założył Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus.

W 1925 r. trafił do Rzymu, gdzie zorganizował Międzynarodowe Kolegium Karmelitańskie "Teresianum" i do 1945 r. był jego rektorem. Jako radny generalny o. Gądek wizytował zakon w różnych prowincjach, a z nominacji papieża Piusa XI pełnił również funkcję wizytatora apostolskiego seminariów duchownych w Polsce, kolegiów narodowych w Rzymie oraz konsultora Kongregacji ds. Seminariów i Uniwersytetów.

Po powrocie do Polski w 1947 r. trzykrotnie pełnił posługę prowincjała. Ostatnie 10 lat życia spędził w klasztorze karmelitów w Łodzi, gdzie zmarł w opinii świętości 15 października 1969 roku.

W 2008 r. do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie trafiły akta diecezjalnego etapu procesu beatyfikacyjnego karmelity.