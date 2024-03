Wydarzenie w zamyśle organizatorów ma zainteresować grami planszowymi, które potrafią łączyć pokolenia. - Ten rodzaj spędzania wolnego czasu rozwija nie tylko różne umiejętności, ale także relacje międzyludzkie i międzypokoleniowe. Mamy nadzieję, że dzięki festiwalowi uda się nam zaszczepić taką formę rozrywki u jak największego grona odbiorców, a wydarzenie na stałe wpisze się w kalendarz krakowskich imprez - podkreśla Małgorzata Downar, komisarz Targów.

Na przybywających czekają spotkania z autorami i twórcami gier oraz Games Room o powierzchni 4 tys. m kw. z największą wypożyczalnią gier w Polsce. Są również gry terenowe przygotowane przez Wydawnictwo Media Rodzina oraz Quest World. Nie brakuje zawodów w układaniu puzzli i klocków Lego na czas oraz warsztatów tworzenia kostiumów filmowych czy malowania figurek do gier bitewnych.

Gry planszowe przeżywają obecnie swój renesans, dlatego trzeba naprawdę niezwykłych pomysłów, by zaciekawić graczy. Bardzo dużą popularnością cieszą się gry logiczne i edukacyjne. - One pobudzają kreatywność i ciekawość. To powoduje, że nawet dorośli na nowo odkrywają w sobie ciekawość dziecka - mówi Dorota Ossowska z firmy SmartBee Club Sp. z o.o.

Z kolei Julia Pogorzelska z wydawnictwa Kukuryku dodaje, że najbardziej wymagającym odbiorcą są właśnie najmłodsze pokolenia. - Kluczowe są proste zasady, które w kilku słowach można wytłumaczyć dzieciom oraz historia, jaką niesie dana gra. Wszystko to musi wzbudzać prawdziwe emocje, by mały gracz chciał znów sięgnąć po grę, a nie odłożyć ją na półkę po pierwszym rozegraniu - przyznaje.

Agnieszka Lewicka-Łydek z firmy B.est TOYS Polska wskazuje przy tym, że niezmiernie ważne jest wdrażanie zamiłowania do planszówek od jak najmłodszego wieku. - Staramy się dotrzeć do takiego odbiorcy jak najwcześniej, nawet już w wieku 2 lat. Im więcej takiego spędzania czasu u dzieci, tym więcej chęci poznania coraz trudniejszych gier, jak i wyboru tej formy rozrywki zamiast siedzenia przed ekranem telewizora lub smartfona - wyjaśnia.

Jak mówi Małgorzata Pękala z firmy Dottka, gry planszowe to nie tylko rozrywka. - Przygotowaliśmy grę, która może być niezwykłym wsparciem w komunikowaniu potrzeb i poruszania tematów tabu tak w rodzinach, jak i w grupach terapeutycznych czy samopomocowych. Natomiast nasze przeplatanki wspomagają sensorykę małą czy widzenie przestrzenne u dzieci, ale z powodzeniem mogą być używane przez osoby po udarach czy u seniorów, którzy chcą poprawić swoje zdolności manualne - tłumaczy.

Uczestnicy wydarzenia są zachwyceni zarówno mnogością propozycji planszówkowych nowości, jak i możliwością rozegrania wielogodzinnych partii w ulubione lub dopiero co poznane gry. - Bardzo lubimy spędzać rodzinne wieczory właśnie z grami planszowymi. To piękny czas, w którym tak my, jak i dzieci odpoczywamy od ekranów smartfonów i telewizora, a każda rozgrywka dostarcza nam wiele radości - podsumowują pan Andrzej i pani Joanna, który targi zwiedzali ze swoimi synami Szymonem i Leonem.

Patronem medialnym małopolskich Targów BookGame jest m.in. "Gość Niedzielny".