Polskie życiorysy narodowe  

Mówiono o tym 6 marca w trakcie konferencji w auli Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. W ramach tego największego projektu naukowego humanistyki polskiej opublikowano do tej pory - w kolejności alfabetycznej - już kilkadziesiąt tysięcy biogramów. W międzyczasie jednak zmarło bardzo wiele osób, których życiorysy (m.in. ze względów alfabetycznych) nie mogły się znaleźć w serii podstawowej słownika. Teraz ma się to zmienić. Na finiszu są prace nad ustaleniem listy haseł biograficznych do uzupełniającej, drugiej serii "PSB". Znajdą się w niej życiorysy ok. 30 tys. osób. Pełna lista będzie znana pod koniec kwietnia. Prof. Andrzej Romanowski, od 2003 r. redaktor naczelny słownika ocenia, że jeśli wszystko dobrze pójdzie, to pierwszy zeszyt drugiej serii mógłby się ukazać ok. 2028 roku. A zeszyty serii podstawowej doszły do litery "T".

Słownik, wydawany niegdyś przez Polską Akademię Umiejętności, jest obecnie wspólnym przedsięwzięciem Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, realizowanym przez Instytut Historii PAN. - Przed nami jeszcze długa droga. Obliczyliśmy, że jeżeli będzie utrzymany cykl wydawania 3 zeszytów rocznie, to edycja serii podstawowej zakończy się za 34 lata, w 2058 roku. Co do serii drugiej, to jeżeli wystartuje w 2028 roku, byłaby zakończona w 2098 roku - mówi prof. Romanowski. - Oczywiste, że większość tych prac będą kontynuowali już nasi następcy. Czy jednak się znajdą? System punktowania prac naukowych nie daje wystarczającej satysfakcji autorom haseł w naszym słowniku, których przygotowanie wymaga bardzo wiele pracy? Poza tym nasi redaktorzy, którzy są także autorami haseł, swą iście katorżniczą pracę wykonują za najniższe z możliwych pensje. Jeżeli się to nie zmieni, to słownik umrze - dodaje gorzko prof. Romanowski.

Więcej na temat "Polskiego Słownika Biograficznego" będzie można przeczytać w numerze 10 "Gościa Krakowskiego"(na 10 marca).