Rozważania nabożeństwa były oparte na encyklice św. Jana Pawła II "Evangelium Vitae". Jak zauważył arcybiskup, niektóre środowiska w Polsce chcą dokonać zamachu na życie, dążąc do tego, żeby młode dziewczyny mogły korzystać z tabletki „dzień po”, a także do aborcji na życzenie, co ma prowadzić do ustanowienia tzw. pełnej wolności dla każdej kobiety. Metropolita wskazał także, że życie małżeńskie i rodzinne polega na solidarności, która jest wspólnym noszeniem brzemion. - Potrzebujemy się nawzajem. Potrzebujemy miłości - dodał, dziękując Bogu za dar wielkiego, świętego Polaka, czyli papieża Jana Pawła II, wielkiego miłośnika życia.

- Uczmy się ewangelii życia. Uczmy się miłości, której nauczył nas Pan Jezus, biorąc swój krzyż i wzywając każdą i każdego z nas, byśmy brali swe krzyże i za Nim podążali drogą solidarności, drogą miłości Boga i bliźniego - podkreślił. Przypomniał też, że tegoroczny Wielki Tydzień będzie początkiem wielkiej nowenny przygotowania obchodów roku odkupienia, dwa tysiące lat po śmierci Zbawiciela, który wypada za dziewięć lat.

Drogę Krzyżową zorganizowała parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Spytkowicach koło Chabówki. W wydarzeniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Związku Podhalan.