Niech On rozjaśni ciemności!  

Jak napisano w "Liście do Koryntian", "Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał daremna byłaby nasza wiara" (1 Kor 15; 14). Jednak Chrystus, nasz Pan, zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał i żyje, a każdy, kto przez chrzest jest z Nim złączony, jest "nowym stworzeniem, bo to, co dawne, minęło".

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy wszystkim Czytelnikom "Gościa Krakowskiego" życzymy umocnienia i rozwoju otrzymanego na chrzcie daru wiary, bez której nie ma nadziei na wieczne życie w szczęściu.

Niech zmartwychwstały Chrystus, który pokonał mroki śmierci, zstąpi do Waszych serc i rozjaśni wszelkie życiowe ciemności.

Redakcja