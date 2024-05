Kraków Airport. 150 kierunków, 33 państwa, 26 linii lotnicznych  

Z Kraków Airport możemy skorzystać ze 150 połączeń bezpośrednich połączeń do 33 krajów, oferowanych przez 26 linii lotniczych. - Nasz bazowy przewoźnik Ryanair uruchomi połączenia do Dubrownika, Faro, Olbii i Triestu. Brussels Airlines powraca po przerwie z połączeniem do Brukseli, zaś od września polecimy z Easy Jetem do Amsterdamu. Na krakowskim lotnisku pojawi się dwóch nowych przewoźników: Air Baltic z połączeniem do Wilna oraz Air Arabia z połączeniem do Szardży - mówi Radosław Włoszek, prezes Kraków Airport.

Prezes Włoszek zwraca uwagę także na połączenia krajowe, które w okresie wiosenno-letnim cieszą się powodzeniem wśród pasażerów Kraków Airport. Oprócz Warszawy, PLL LOT oferują także połączenie do Bydgoszczy i Olsztyna, z Ryanairem polecimy do Gdańska i Szczecina.

Krakowski port lotniczy ma też nadzieję, że rok 2024 r. będzie historycznym rokiem i pozwoli na przełamanie bariery 10 mln pasażerów w ciągu roku. Na koncie ma już około 3 mln pasażerów obsłużonych od stycznia 2024 r.

Aby przyspieszyć obsługę pasażerów przy kontroli bezpieczeństwa zarząd portu lotnicznego w Balicach, zdecydował o uruchomieniu procedury na zakup i zastosowanie 10 sztuk specjalnych, nowoczesnych skanerów CT, co zdecydowanie ułatwi kontrolę bezpieczeństwa dla pasażerów. Podróżujących nie będą musieli już wyciągać poszczególnych rzeczy z bagażu podręcznego

Jednocześnie od maja na krakowskim lotnisku na parkingu terenowym P2 funkcjonuje 45 skrytek bagażowych w różnych rozmiarach. W ten sposób lotnisko w Krakowie odpowiedziało na potrzeby pasażerów, którzy będą mogli zostawić np. przedmioty z nadbagażu lub przechować bagaż w sytuacjach, gdy przyjeżdżają do Krakowa wcześniej przed odlotem i zamierzają jeszcze zwiedzić miasto.

W sezonie letnim zostanie zwiększona również częstotliwość niektórych połączeń. Finnair zwiększa częstotliwość połączenia do Helsinek, Lufthansa do Frankfurtu i Monachium, KLM do Amsterdamu oraz FlyDubai do Dubaju, Air Serbia do Belgradu oraz PLL LOT/Turkish Airlines do Stambułu. FlyDubai ponownie będzie latał na trasie Kraków - Dubaj aż trzy razy dziennie.