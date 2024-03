Abp Jędraszewski: Chrystus zmartwychwstał, Alleluja!  

W nawiązaniu do fragmentów Nowego Testamentu abp Marek Jędraszewski podkreślił w kazaniu, że Jezus po zmartwychwstaniu ukazał się św. Piotrowi. - Chrystus uważał, że właśnie pierwszemu Piotrowi jako skale, na której pragnął zbudować swój Kościół, powinien się ukazać, aby ukazać mu swoje ostateczne zwycięstwo nad grzechem, śmiercią i szatanem - mówił metropolita krakowski. Od tej chwili właśnie Piotr jako pierwszy w imieniu apostołów głosił prawdę o zmartwychwstaniu.

Stwierdził, że ukazanie się Zmartwychwstałego Piotrowi jest uroczyście celebrowane podczas liturgii wielkanocnej w Rzymie, gdy następca św. Piotra przy śpiewie antyfony podchodzi do ikony Chrystusa Zmartwychwstałego i oddaje Mu pokłon.

Według tradycji Kościoła, Jezus przed spotkaniem z Piotrem ukazał się Maryi. W Wielki Piątek wszyscy apostołowie stracili wiarę i jedynie Matka Boża Bolesna zachowywała w sercu nadzieję całego Kościoła. Dlatego właśnie Jej ukazał się w niedzielny poranek Zmartwychwstały, pozwalając Jej doświadczyć, co znaczy być zbawioną przez nadzieję. W Rzymie to zdarzenie znajdowało odbicie w liturgii Niedzieli Zmartwychwstania. W średniowieczu w noc paschalną w prywatnej kaplicy papieskiej uroczyście odsłaniano ikonę Chrystusa, a następnie papież udawał się w pielgrzymce do bazyliki Santa Maria Maggiore, by modlić się u stóp słynnej ikony, przedstawiającej Maryję Salus Populi Romani. - A my przez cały dzień dzisiejszy i przez następne dni paschalnej oktawy witajmy się najpiękniejszym ze wszystkim możliwych pozdrowień i najbardziej też przepełnionym nadzieją, poprzez którą wszyscy spe salvi sumus - "jesteśmy zbawieni": "Chrystus zmartwychwstał, Alleluja! Prawdziwie zmartwychwstał, Alleluja" - zakończył metropolita.