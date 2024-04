Kraków. Młodzi znawcy wiedzy o św. Jadwidze  

W pierwszym etapie konkursu wzięło udział 494 uczniów z 80 szkół (55 podstawowych i 25 średnich. W finale znalazły się trzyosobowe drużyny z Bełchatowa, Białegostoku, Błażowej, Chojnika, Kolbuszowej, Kowala, Krakowa, Legnicy, Naramy, Pagorzyny, Pińczowa, Rzeczycy i Siedlec. 3 osoby ze szkół w Lusinie, Niepołomicach i Starachowicach startowały indywidualnie.

W tym roku konkurs organizowany przez parafię katedralną i zarząd Rodziny Szkół św. Jadwigi Królowej odbywał się pod hasłem "Jadwiga-Król", w 650 rocznicę urodzin świętej monarchini.

Uczestnicy finału odpowiadali w budynku Wyższego Seminarium Duchownego na Podzamczu na pytania dotyczące św. Jadwigi królowej i jej epoki oraz dziejów dynastii Jagiellonów i katedry wawelskiej. Pytano m.in. o fakty z życia królowej i dynastii Jagiellonów. - Pytano np co znaczą dwie skrzyżowane litery M, umieszczone na przedmiotach związanych z Jadwigą. To inicjały Marii i Marty, dwóch sióstr ewangelicznych, symbolizujących połączenie życia aktywnego i kontemplacyjnego - mówi Stanisława Buczek, prezes zarządu Rodziny Szkół św. Jadwigi Królowej. W katedrze odbyła się z kolei konkursowa gra terenowa. - W konkursie stosuje się bardzo oryginalny system identyfikacji drużyn. Każda z nich w trakcie rejestracji losowała jeden ze średniowiecznych herbów, np. Belina, Gryf, Leliwa, Pilawa, Nałęcz, Jastrzębiec, Junosza, Ostoja, Topór. Potem identyfikowała się wyłącznie wylosowanym herbem i osoby poprawiające pytania nie wiedziały, kto się za nim kryje - dodaje S. Buczek.

Po raz pierwszy w zmaganiach konkursowych wzięła udział drużyna z Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej w woj. podkarpackim. - Przygotowania były niełatwe, bo przecież epoka średniowiecza jest bardzo odległa od naszych czasów ale za to fascynujące, bo dowiedzieliśmy się wiele na temat bohaterki konkursu i jej epoki. Niezwykłym przeżyciem było dla nas znalezienie się w katedrze wawelskiej, gdzie modliła się niegdyś święta królowa i gdzie znajdują się jej relikwie - mówią: Mateusz, Patryk i Szymon, dwaj przyszli logistycy i programista, uczniowie IV klasy pięcioletniego technikum z Kolbuszowej. Mają ochotę w przyszłym roku znów stanąć w szranki konkursowe mimo, że będą mieli wtedy maturę na głowie.- Do wzięcia udziału zachęcali nas znajomi, czytaliśmy w internecie rozmaite wiadomości o konkursie. Dla mnie przygotowania drużyny i przyjazd do Krakowa był okazją do powrotu do przeszłości i pójścia śladami z dawnych lat. Studiowałam bowiem niegdyś historię na Uniwersytecie Jagiellońskim - dodaje Barbara Górka-Starzec, nauczycielka historii w ZST w Kolbuszowej, opiekunka drużyny.

Wręczenie nagród dla zwycięskich drużyn odbędzie się 6 czerwca w katedrze na Wawelu podczas Ogólnopolskiego Zjazdu Szkół św. Jadwigi Królowej, poprzedzającego liturgiczne wspomnienie o świętej, przypadającej na 8 czerwca. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w kategoriach szkół średnich i podstawowych otrzymają Złote, Srebrne i Brązowe Lilie Andegaweńskie. Zwycięska drużyna w kategorii szkół średnich otrzyma z rąk rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, trzy indeksy tej uczelni, umożliwiające studiowanie na wybranym kierunku (z wyjątkiem muzykologii). Uczestnicy uroczystości złożą hołd św. Jadwidze Królowej.