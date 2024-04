Potężny orędownik w niebie  

27 kwietnia 2014 r., w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, papież Benedykt XVI ogłosił w Rzymie błogosławionego Jana Pawła II świętym. W 10. rocznicę kanonizacji na terenie archidiecezji krakowskiej to wydarzenie będzie wspominane nie tylko modlitewnie.

Modlitewne wspomnienie postaci św. Jana Pawła II odbędzie się w sobotę 27 kwietnia we wszystkich kościołach archidiecezji. Abp Marek Jędraszewski odprawi tego dnia o godz. 12. Mszę św. w sanktuarium Jana Pawła II na Białych Morzach w Krakowie, będącą dziękczynieniem za kanonizację sprzed dekady.

Tego samego dnia o godz. 17 w sali "Sokoła" w Krakowie (ul. Marszałka J. Piłsudskiego 27) Wydawnictwo Biały Kruk organizuje pod patronatem kard. Stanisława Dziwisza, spotkanie z okazji rocznicy kanonizacji. W jego trakcie m.in. prof. Wojciech Polak, historyk, będzie mówił o narodzie w nauczaniu św. Jana Pawła II; prof. Andrzej Nowak, historyk, biograf świętego papieża, przedstawi papieską wizję Polski; Adam Bujak, fotograf, przez kilkadziesiąt lat dokumentujący życie i działalność Karola Wojtyły (Jana Pawła II), będzie wspominał go, jako "człowieka z sąsiedztwa", zaś Jolanta Sosnowska, autorka czterotomowej biografii papieża pt. "Hetman Chrystusa", wygłosi prelekcję "Dlaczego święty prorok". Jej wystąpienie będzie prezentacją napisanej przez nią specjalnie na rocznicę kanonizacji książki "Święty prorok. Karol Wojtyła - Jan Paweł II", opublikowanej przez Białego Kruka. Tekstowi 360-stronicowej książki towarzyszą 162 fotografie Adama Bujaka. Autorka starała się o głębsze przedstawienie tego, co czyniło Jana Pawła II wybitnym duchownym i prorokiem naszych czasów, który stał się dla katolików "potężnym orędownikiem w niebie". - Św. Jan Paweł II był prorokiem, który miał odwagę mówić o sprawach trudnych, o których współczesny, odchodzący od Boga świat nie chciał słuchać - uważa J. Sosnowska. - Miał śmiałość ryzykować niepopularność i odrzucenie, by przestrzegać ludzi w imię prawdziwej wiary, której depozyt był za jego pontyfikatu z niezwykłą starannością i skrupulatnością chroniony oraz przekazywany. Papież Polak chciał sprostać Bożym planom wobec niego, wypełnić Boże wobec niego oczekiwania - dodaje autorka książki. Wstęp na spotkanie w "Sokole" będzie wolny.

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Paweł II w Wadowicach oraz Gmina Wadowice zapraszają z kolei z okazji rocznicy kanonizacji na muzyczne wydarzenie pt. "Santo, santo", będące dziękczynieniem za dar świętości Jana Pawła II. Jego częścią będzie koncert zespołu GGDuo, który tworzy małżeństwo Gabriela i Wojciech Gąsiorowie. "To absolwenci Wydziału Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach. Małżeństwo od wielu lat tworzy własne kompozycje, które nie ograniczają się do jednego wybranego gatunku. Poprzez muzykę, w której wykorzystują śpiew oraz wiele instrumentów (gitary akustyczne, basowe, instrumenty klawiszowe, perkusyjne, saksofon, kalimbę i inne), dzielą się dobrym słowem i własnymi doświadczeniami. W ich utworach łatwo dostrzec inspirację wartościami bliskimi Ojcu Świętemu" - informują współorganizatorzy wydarzenia.

Spotkanie rozpocznie się 27 kwietnia o godzinie 19 w wadowickiej bazylice Ofiarowania NMP. Wstęp jest wolny.