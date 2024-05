Kasprowy Wierch. Modlitwa w intencji przyszłych pokoleń  

Najważniejszym punktem Spotkania Miłośników Kasprowego Wierchu była Msza św., której przewodniczył ks. mjr Mateusz Korpak, kierownik Wydziału Duszpasterskiego Kurii Biskupiej Ordynariatu Polowego. - Każde pokolenie wnosi wiele w życie naszej ojczyzny. Patrzymy w przyszłość, ale też trzeba nam cofnąć się do przeszłości. To tutaj w XIX w. zdecydowano o postawieniu krzyża na Giewoncie. Jest on znakiem zwycięstwa nad śmiercią, symbolem miłości. Ważne, by krzyż pozostał w naszej przestrzeni publicznej. Jest to zadanie dla przyszłych pokoleń - mówił ks. Korpak. Duchowny zaznaczył, że o świecie nie możemy mówić, iż jest dobry albo zły. - On jest taki, jakim go współtworzymy, jacy jesteśmy. To my dajemy świadectwo młodemu pokoleniu, to my wskazujemy mu te najlepsze wartości - podkreślił kaznodzieja.

W wyniku niesprzyjających warunków atmosferycznych Msza św. nie była odprawiana - jak to zazwyczaj było w poprzednich latach - przy budynku Obserwatorium na Kasprowym Wierchu, ale przy górnej stacji kolejki PKL. Na tatrzańskim szczycie sięgającym 1892 m n.p.m. wiał momentami bardzo porywisty wiatr, zalega tam też jeszcze spora pokrywa śnieżna.

Na szczycie Kasprowego Wierchu nie brakło kapeli góralskiej i chóru z Klikuszowej, miejscowości koło Nowego Targu. Na tatrzański szczyt przybyli także górale w strojach regionalnych, współtworzący Związek Podhalan w Nowym Targu, obecni byli również przedstawiciele innych oddziałów.

Jednym z uczestników Spotkania Miłośników Kasprowego Wierchu był były prezydent Komorowski, obecni byli dyplomaci z Chorwacji i Ukrainy oraz posłanka z Zakopanego Jagna Marczułajtis-Walczak. Odczytano list od prezydenta Dudy oraz marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Słowa pozdrowienia do uczestników skierowała także Dorota Niedziela, wicemarszałek Sejmu obecna na tegorocznym Spotkaniu Miłośników Kasprowego.

Pomysłodawca Spotkań Miłośników Kasprowego Wierchu - przedsiębiorca i filantrop R. Sonik - przypomniał ich historię i ideę tegorocznego. - Przez lata spotkania i Msze miały różne intencje, odpowiadające na potrzeby bieżących problemów w Polsce i na świecie. Przed rokiem uczestnicy modlili się o pokój za naszą wschodnią granicą, ale również w intencji ofiar trzęsienia ziemi w Turcji, Syrii i Armenii. Tegoroczne spotkanie odbywa się pod hasłem: "Przyjaciele Kasprowego Wierchu dla przyszłych pokoleń!", podczas którego łączymy się we wspólnej zadumie nad współczesnymi konfliktami zbrojnymi na świecie, w których giną niewinne dzieci, ale także nad kwestią zaniedbań klimatycznych czy problemem hejtu, z jakim zmagają się dzieci w szkołach i nie tylko tam - podkreślał R. Sonik.

Organizowane od ponad 15 lat spotkania, którym towarzyszy hasło: "Bliżej Nieba, Bliżej Siebie", wpisały się już na stałe w kalendarz istotnych zakopiańskich wydarzeń. To jedyny moment w roku, kiedy na szczycie Kasprowego Wierchu spotykają się miłośnicy gór, narciarze, obecni oraz byli olimpijczycy, ratownicy TOPR, pracownicy TPN i PKL. Wspomina się także tych, którzy odeszli do wieczności w ciągu ostatniego roku, od ostatniego spotkania. Tak było i podczas XVI Spotkania Miłośników Kasprowego Wierchu.