Jubileusz w Pyzówce  

Na początku Mszy św., której przewodniczył abp Marek Jędraszewski, proboszcz ks. Andrzej Wiktor przypomniał historię powstania tej wspólnoty i świątyni. - Dwa pokolenia chrześcijan wyrosły z tej świątyni. I w tej niewielkiej wspólnocie, która - jak czytamy w Dziejach Apostolskich - "trwa na modlitwie, Eucharystii, łamaniu chleba i w nauce apostołów" - powiedział.

Parafia powstawała w niespokojnym okresie, gdy stan wojenny wprawdzie formalnie się skończył, ale wciąż trwały rozmaite formy represji. - To nie były wcale łatwe czasy. I mówię o tym tylko dlatego, by zrozumieć wielkość i odwagę tych, którzy w tamtych czasach podjęli się dzieła budowy tego kościoła i tworzenia wspólnoty parafialnej w Pyzówce. Dziękujemy Bogu za to wspaniałe dzieło. Wysławiamy za ludzi, którzy mieli odwagę i męstwo wiary tworzenia tego świętego miejsca - mówił w kazaniu abp Jędraszewski.

Przypominając, że 27 kwietnia przypada 10. rocznica kanonizacji św. Jana Pawła II, nawiązał do jego nauczania - homilii wygłoszonej w dniu inauguracji pontyfikatu w 1978 r., gdy wołał o otwarcie drzwi Chrystusowi i kazania z 2 czerwca 1979 r. z pl. Zwycięstwa w Warszawie. "Chrystusa nie można wyłączać z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu ziemi. Nie można też bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski - przede wszystkim jako dziejów ludzi, którzy przeszli i przechodzą przez tę ziemię" - mówił wówczas Jan Paweł II.

Metropolita wspomniał, że pojawiły się od tego czasu "nowe wyzwania, nowe trudności, nowe ideologie, przed którymi stoimy i które chcą doprowadzić do tego, że albo zapomnimy o Chrystusie, albo Go zlekceważymy". - Nie możemy dopuścić do tego, by żyć bez Chrystusa. Nie możemy pozwalać obojętnie na to, by Chrystusa wyrywać z naszych sumień w imię nowych ideologii i "postępowej wizji świata" - zaznaczył dobitnie. - Dzisiejsza uroczystość 40. rocznicy powołania do życia waszej parafii przez kard. Franciszka Macharskiego i 30. rocznica konsekracji tego kościoła to czas dziękczynienia za dobro, które się tu zaczęło i ma tu wciąż miejsce. Dzisiejsza uroczystość to także nasze wołanie o to, byśmy byli wierni Chrystusowi, który jest Drogą, Prawdą i Życiem, i byśmy nieustannie wsłuchiwali się w głos Maryi wskazującej drogę, która mówi: "Zrób wszystko, cokolwiek ci mówi Boży Syn, Jezus Chrystus" - zakończył hierarcha.

Na koniec Mszy św. górale wspomnieli okoliczności powstania świątyni i parafii, wymieniając także dobrodziejów oraz rzemieślników, którzy budowali kościół. Podziękowali za obecność metropolity w tym ważnym dla wspólnoty dniu, za modlitwę i wygłoszone słowo. - Uderzyło mnie zwłaszcza jedno sformułowanie: "góralski heroizm". Moi drodzy, trwajcie w tym heroizmie, tak jak trwano tu 40 lat temu, by w tak trudnych czasach wykończyć świątynię na chwałę Bogu i dla dobra ludzi. Niech ten heroizm wam towarzyszy dziś w zmaganiach o to, by w waszych sercach Pan Jezus pozostał jako Ten Najważniejszy. Jako prawdziwy Gazda waszych serc - odpowiedział arcybiskup.