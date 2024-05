Śpiewana historia Polski  

Jak podkreślił Waldemar Domański, który jest pomysłodawcą Lekcji Śpiewania, odbywającej się w Krakowie już 87. raz, stanowi ona muzyczne przypomnienie zarówno sukcesów, jak i porażek na kartach historii Polski. - Spotykamy się tutaj jak w rodzinie, by wspólnie przeżyć Święto Narodowe 3 Maja. Poprzez śpiew zacieśniamy więzi, bo w jednym momencie wypowiadamy to samo, co zapewnia tekst utworu, jego linia melodyczna i odpowiednie tempo. Nie da się ukryć, że w dzisiejszych niepewnych czasach chcemy poczuć się wspólnotą, a tutaj nadarza się do tego doskonała okazja - ocenił.

Dzisiejszy koncert, w którym wykonawcą byli zarówno obecni na scenie, jak i publiczność przed nią, poprowadził właśnie Waldemar Domański i Ewa Kornacka. Ten pierwszy zaznaczył, że niestety może to być już ostatnia Lekcja Śpiewania w tym roku, gdyż jej organizator, czyli Biblioteka Polskiej Piosenki nie ma już funduszy na kolejną odsłonę inicjatywy. Poprosił o wsparcie tej wieloletniej już krakowskiej tradycji w ramach zorganizowanej internetowej zbiórki.

Zebrani na krakowskim Małym Rynku zaśpiewali wspólnie z artystami kabaretu Loch Camelot m.in. "Mazurek Trzeciego Maja" Rajnolda Suchodolskiego, "Święta Miłości Kochanej Ojczyzny" Ignacego Krasickiego, "Przysięgę Kościuszki" Marii Konopnickiej czy "Kiedy Rozum Śpi" Andrzeja Mogielnickiego.

Przy okazji wydarzenia tytułem "Krakoskiego Dobrodzieja" wyróżniono Piotra Rondudę. Nagrodę otrzymał za stworzenie na mapie Krakowa miejsca spotkań ludzi dobrej woli oraz za umiejętności integrowania mieszkańców stolicy Małopolski.

W wyśpiewaniu miłości do ojczyzny pomagały specjalne śpiewniki, których Biblioteka Polskiej Piosenki przygotowała 2 tys. sztuk. Po twarzach wielu uczestników widać było, że śpiewanie pieśni wyrażających miłość do ojczyzny sprawia im niemałą satysfakcję. - Bardzo lubię śpiewać, ale nie robię tego za często. Uczestniczę w krakowskich Lekcjach Śpiewania od samego początku. Cieszę się, że są tu przedstawiciele różnych pokoleń i wspólnie tworzymy ten radosny, patriotyczny czas - przyznała pani Maria.

Z mieszkańcami i turystami pieśni patriotyczne śpiewał także nowo wybrany prezydent Krakowa. - Lekcje Śpiewania to wyjątkowa przestrzeń, która sprawia, że patriotyzm może być radosny i bardziej przystępny. Mam nadzieję, że akcja będzie nadal jednoczyła mieszkańców naszego miasta i zrobię wszystko co w mojej mocy, żeby tak się stało - podkreślił Aleksander Miszalski.