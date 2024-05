Po "najdłuższej kadencji nowoczesnej Europy", czyli prawie 22-letnich (dokładnie trwały 21,5 roku) rządach Jacka Majchrowskiego na stanowisku prezydenta Krakowa, dziś ślubowanie złożył świeżo wybrany na to stanowisko Aleksander Miszalski, były poseł i były radny miejski. Wraz z nim ślubowali nowi radni miejscy, którzy wcześniej odebrali zaświadczenia o wygraniu wyborów samorządowych.

Profesor Majchrowski podziękował krakowianom, którzy wybierali go na stanowisko prezydenta stołecznego królewskiego miasta pięciokrotnie. Ocenił swoje rządy pozytywnie. - Zostawiam miasto w bardzo dobrym stanie - powiedział podczas konferencji prasowej, poprzedzającej uroczystą sesję Rady Miasta.

Nowy prezydent, dziękując staremu za dokonania, stwierdził, że Kraków oczekuje pewnych zmian. Miał na myśli metro, finanse miejskie, które nie są adekwatne do koniecznych miejskich inwestycji i problemy mieszkaniowe, które nie są krakowską specjalnością, bo borykają się z nimi wszystkie polskie miasta. - Są nowe wyzwania, jest mnóstwo do zrobienia - mówił i podkreślił: - Chciałbym ten Kraków budować we współpracy, dialogu, rzetelnej, mądrej rozmowie ze wszystkimi siłami politycznymi, ale przede wszystkim ze wszystkim z mieszkańcami.

Nowy prezydent zapowiedział audyt instytucji miejskich i podjęcie w zależności od jego wyników niezbędnych reform.

Jacek Majchrowski, pytany o plany na przyszłość, odpowiedział, że... są skomplikowane. - Mam zamiar nic nie robić! - mówił i deklarował nawet zaniechanie golenia się!

Do nowej Rady Miasta Krakowa wybranych zostało 24 przedstawicieli z list Koalicji Obywatelskiej, 12 z list Prawa i Sprawiedliwości i 7 z komitetu Krakowa dla Mieszkańców Łukasza Gibały.

Nowo wybrani radni z list KO to: Anna Bałdyga, Iwona Chamielec, Tomasz Daros, Bogumiła Drabik, Grażyna Fijałkowska, Joanna Hańderek, Marek Hohenauer, Dominik Jaśkowiec, Aleksandra Kot, Jakub Kosek, Bogusław Kośmider, Tomasz Leśniak, Agnieszka Łętocha, Magdalena Mazurkiewicz, Piotr Moskała, Renata Piętka, Agnieszka Pogoda-Tota, Małgorzata Potocka, Łukasz Sęk, Edyta Sikora, Grzegorz Klaudiusz Stawowy, Grzegorz Wojciech Stawowy, Alicja Szczepańska i Zbigniew Kożuch.

PiS reprezentują: Michał Ciechowski, Michał Drewnicki, Mariusz Kękuś, Małgorzata Kot, Renata Kucharska, Maciej Michałowski, Agnieszka Paderewska, Włodzimierz Pietrus, Edward Porębski, Marek Sobieraj, Krzysztof Sułowski i Aleksandra Witek.

Radni klubu Kraków dla Mieszkańców to: Eliza Dydyńska-Czesak, Łukasz Maślona, Rafał Nowak, Aleksandra Owca, Michał Starobrat i Rafał Zawiślak.

Nowa Lewica, której radni wybrani zostali z komitetu KO, zapowiedziała, że będzie tworzyć odrębny klub. Zbudują go Małgorzata Potocka, Joanna Hańderek i Tomasz Leśniak.

Pierwsza sesja w rozpoczynającej się kadencji samorządowej w Czarnym Dunajcu również przebiegała bardzo spokojnie. Doszło nawet do tego, że radny Paweł Dziubek z Prawa i Sprawiedliwości, który przegrał rywalizację o fotel burmistrza, został wiceprzewodniczącym Rady Miasta. Zagłosowali na niego radni wybrani z Komitetu Marcina Ratułowskiego, jego rywala w ostatnich wyborach.

Obrady miały miejsce w sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu. 21 radnych odebrało zaświadczenia o wyborze, a burmistrz Marcin Ratułowski złożył ślubowanie. Radni podjęli też pierwsze decyzje. Wybrali przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Czarny Dunajec - funkcję tę objął Czesław Wajda, a wiceprzewodniczącymi zostali wspomniany Paweł Dziubek i Tadeusz Czepiel. - Pierwsza sesja pokazuje, że stawiamy na wspólne działanie i nowoczesność. Trzy komitety potrafiły się porozumieć w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących. Pracujmy razem dla dobra naszej całej wspólnoty mieszkańców - podsumował burmistrz Ratułowski.

Na sesji spotkali się też radni z powiatu tatrzańskiego. Nowym starostą tatrzańskim został Andrzej Skupień. Dostał 10 głosów. Jego rywal Piotr Bąk zdobył 9 głosów. Andrzej Skupień był kilka lat temu prezesem Związku Podhalan. Nowy starosta objął urząd także w powiecie nowotarskim. Krzysztofa Fabera zastąpił Tomasz Hamerski z Prawa i Sprawiedliwości, prywatnie syn Jana Hamerskiego, senatora ziemi podhalańskiej.

Pierwsze sesje rozpoczynającej się nowej kadencji samorządowej odbyły się również w Nowym Targu i Zakopanem. W stolicy polskich Tatr władzę po ustępującym Leszku Doruli objął Łukasz Filipowicz.