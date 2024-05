Arcybiskup Marek Jędraszewski, z rąk którego diakoni przyjęli święcenia (ślubując m.in. życie w celibacie oraz posłuszeństwo obecnemu metropolicie krakowskiemu i jego następcom), w homilii zauważył m.in., że aby dobrze zrozumieć posługę diakońską, trzeba ją osadzić w tajemnicy prawdy o Dobrym Pasterzu.

W tym kontekście zwrócił uwagę na relacje łączące Jezusa z Bogiem Ojcem. Syn używa sformułowań "jestem w Ojcu" i "miłuję Ojca". - Poznanie Boga Ojca przez Jezusa, przekraczające wymiar czysto intelektualny, poznanie pełne miłości, wypływające z samego zakorzenienia w Ojcu, przyjmuje jednocześnie kształt pełnej ofiary z siebie - mówił arcybiskup, dodając, że Golgota stała się świadectwem tego, jak Chrystus znał Ojca, jak bardzo Go kochał, wypełniając Jego wolę, jak bardzo „był w Nim”. - Prawda, której oczekuje od nas Chrystus, do której wzywa i do której także was pragnie przeznaczyć jako wszczepionych w tajemnicę Dobrego Pasterza, z jednej strony nie może być nigdy czysto intelektualna, a z drugiej - zawsze będzie miała jakiś wymiar społeczny i równocześnie eklezjalny, kościelny - przekonywał metropolita, wskazując, że zadaniem nowych diakonów będzie nade wszystko troska o prawdę o Ewangelii i Kościele, a także budowanie cywilizacji miłości, która musi być oparta na prawdzie.

Arcybiskup życzył też diakonom, by składane przez nich przyrzeczenia były zakorzenione w wielkim pragnieniu, by pozostać wiernym do końca wypowiadanemu słowu "tak", oraz by nie było żadnego marginesu na jakieś "nie" (bo wszelkie marginesy będą pochodzić od Złego), i żeby była jednoznaczność, aż do końca.

Alumni, którzy przyjęli dziś święcenia diakonatu, formację w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej rozpoczęli w 2019 roku. Patronem ich rocznika jest bł. Michał Giedroyć. Na stule całego rocznika umieszczono baranka paschalnego, czerwone serce z krzyżem, kielich z dwoma białymi gołębiami i kłosy zbóż, a w zwieńczeniu stuły na karku jest krzyżyk, który swoim kształtem nawiązuje do krzyża umieszczonego w antepedium ołtarza kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa w seminarium.

Nowi diakoni: Jakub Byrdak, Maciej Hanusiak, Michał Malinowski, Paweł Nogala, Jakub Romek, Marcin Skowron, Sebastian Skwarczyński, Damian Talowski, zostaną teraz skierowani na roczną posługę we wskazanych im parafiach.

Warto dodać, że także dzisiaj, w kościele św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach, święcenia diakonatu z rąk bp. Romana Pindla przyjęli dwaj klerycy pochodzący z diecezji bielsko-żywieckiej: Bartosz Mikrut i Jacek Orawczak.

Posłuchaj całej homilii arcybiskupa: