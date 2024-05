Do niedawna koncerty Zaczarowanej Piosenki organizowane przez Fundację Anny Dymnej Mimo Wszystko odbywały się na Rynku Głównym. Później sprawa nieco się skomplikowała, a odkąd pani Anna oraz dyrektor Ogrodu Botanicznego UJ dr hab. Michał Węgrzyn podali sobie ręce i nawiązali współpracę, zapadła decyzja, by zaczarować to piękne miejsce pełne roślin ze wszystkich zakątków Polski i świata.

Efekt jest taki, że już za tydzień, w sobotę 18 maja, przez cały dzień ogród będzie otwarty dla wszystkich - dużych i małych, dla osób zdrowych i z niepełnosprawnościami, które zechcą włączyć się w to niezwykłe wydarzenie i wziąć udział w przygotowanych atrakcjach. W samo południe na ogrodowej scenie wystąpi teatr "Radwanek", który wystawi spektakl "Jesteśmy z jednego ogródka". Z kolei w Palmiarni kompleksu szklarniowego Victorii Anna Dymna i Maciej Musiał przeczytają wiersze laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Poezji "Słowa, dobrze, że jesteście".

Od godz. 11 do 15 trwać też będą warsztaty (prowadzone przez wolontariuszy i pracowników ogrodu) oparte o techniki hortiterapeutyczne, jak również gry i zabawy dla najmłodszych. Każdy z odwiedzających nauczy się również pleść wianki.

Wieczorem zaplanowano zaś wspaniały koncert "Ta nasza radość - mimo wszystko". Poprowadzą go Anna Dymna i Maciej Musiał, a wystąpią: Irena Santor (gość specjalny), Ania Karwan, Renata Przemyk, Olga Szomańska, Czesław Mozil, Adam Nowak, Mietek Szcześniak. Artystom będą towarzyszyć laureaci Festiwalu Zaczarowanej Piosenki: Daria Barszczyk, Patrycja Błach, Kamil Czeszel, Andżelika Guściora, Kinga Kasprzyk, Joanna Kryś, Aleksandra Nykiel, Szymon Prokop, Antoni Sorówka, Krzysztof Szymaszek, Julia Walczyna, Martyna Wójcik oraz zespół Kameleon pod kierownictwem Hadriana Tabęckiego.

Ogród w swoje kwietne progi zaprasza jednak nie tylko od święta, ale przez cały rok. - Dawniej tak nie było, dlatego pierwszą podjętą przeze mnie decyzją, gdy zostałem dyrektorem Ogrodu Botanicznego, było otwarcie go właśnie na cały rok. Dostawałem potem wiele podziękowań za to, bo okazało się, że mieszkańcy Krakowa ogród znają tylko z okresu wiosenno-letniego, a chcieliby go zobaczyć także w zimowej szacie - mówi prof. Michał Węgrzyn i dodaje, że wczesną wiosną kwitną przecież najpiękniejsze kwiaty, które najbardziej cieszą oczy. Od 2020 r. można je więc podziwiać, a zimą podglądać lisa, który odwiedza ogród, karmić wiewiórki, które uwielbiają pozować do zdjęć, a także obserwować wegetację roślin albo zaszyć się w palmiarni i poczuć się jak w tropikach.

Dyrektor ogrodu oprowadzając po nim zdradza także wiele swoich planów na najbliższą przyszłość. Jednym z nich, który już jest realizowany, będzie powstanie nowej oranżerii w miejscu, w którym jeszcze w latach 60. XX w. stała dawna, XIX-wieczna oranżeria. Dziś, po uzyskaniu wszelkich pozwoleń, budowa trwa i już jesienią budynek będzie w stanie surowym. Jest to możliwe także dlatego, iż ogród Uniwersytetu Jagiellońskiego, czyli najstarszy ogród botaniczny w Polsce, otrzyma prawie 6,7 mln zł dofinansowania z Departamentu Funduszy Europejskich Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego na odbudowę oranżerii wraz z rozbudową o pomieszczenia gospodarcze i techniczne.

Warto dodać, że początki historii ogrodu sięgają XVII w., ale oficjalnie założono go w 1783 r. Powstał z inicjatywy Komisji Edukacji Narodowej jako zakład pomocniczy Katedry Chemii i Historii Naturalnej. Obszar, obejmujący początkowo ok. 2,4 ha, zakomponowano jako park barokowy typu francuskiego, w obrębie którego urządzono kolekcje roślin leczniczych oraz ozdobnych. Dzisiejszą aranżację zawdzięcza prof. Władysławowi Szaferowi. W 1976 r. wpisano go do rejestru zabytków jako obiekt przyrody, pomnik historii nauki, sztuki ogrodniczej i kultury.

