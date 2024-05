Witając nuncjusza, abp Marek Jędraszewski przypomniał, że 8 maja 1254 r., czyli 770 lat temu, po raz pierwszy przy grobie św. Stanisława, kanonizowanego 8 miesięcy wcześniej, spotkali się biskupi i książęta podzielonej ówczesnej Polski dzielnicowej. To spotkanie pozwoliło im odzyskać tak upragnione przez większość Polaków poczucie narodowej jedności i podjąć wysiłki, aby tę jedność na nowo przywrócić i doprowadzić do tego, aby całością ziem polskich mógł władać koronowany władca, wywodzący się z rodu Piastów. Metropolita mówił również, że męczeńska śmierć św. Stanisława, który tutaj, na Skałce, w kościele św. Michała został zamordowany w czasie sprawowania Mszy św., w tym roku jeszcze mocniej łączy się z tajemnicą Eucharystii, bo w naszej archidiecezji trwa właśnie Kongres Eucharystyczny. Co więcej, tegoroczne uroczystości mają jeszcze bardziej symboliczny wymiar, bo dziś przypada 78. rocznica męczeńskiej śmierci ks. Michała Rapacza, zamordowanego przez polskich komunistów w nocy z 11 na 12 maja 1946 r. Jego beatyfikacja, która jest zaplanowana na 15 czerwca, zakończy kongres. Abp M. Jędraszewski zauważył też, że obecność nuncjusza, jak również wielu innych gości sprawia, że kongres wykracza poza granice naszej diecezji.

W swojej homilii abp Antonio Guido Filipazzi stwierdził z kolei, że wniebowstąpienie Jezusa, które dziś obchodzimy, zwraca uwagę na wewnętrzną komunię i misję Kościoła, które - jak nauczał św. Jan Paweł II - "są ze sobą głęboko złączone, przenikają się i nawzajem implikują". - Dlatego pragnę wezwać Kościół Boży w Krakowie i w Polsce do szczerej i skutecznej jedności; jedności, która opiera się na racjach nadprzyrodzonych, a nie tylko ludzkich, aby można było wiarygodnie i owocnie wypełniać misję, otrzymaną od Boskiego Założyciela, a także być ziarnem zgody w dzisiejszym społeczeństwie i świecie, które są tak spolaryzowane i skonfliktowane - apelował nuncjusz.

Nawiązując zarówno do męczeństwa św. Stanisława, jak i do męczeńskiej śmierci ks. M. Rapacza oraz do Kongresu Eucharystycznego, abp Filipazzi przekonywał, iż wiara w obecność Jezusa w Eucharystii musi być nieustannie ożywiana, abyśmy przyjmowali wobec niej właściwe postawy. Jego zdaniem pomocą w pogłębianiu wiary w obecność Jezusa w Eucharystii jest częsta praktyka adoracji Najświętszego Sakramentu, a także zgłębianie wiedzy na temat treści wiary katolickiej dotyczącej tego sakramentu.

W procesji wzięli udział przedstawiciele polskiego Episkopatu, kapłani Kościoła krakowskiego, przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich i Krakowa, osoby należące do wielu ruchów kościelnych i stowarzyszeń, zakonów, barwne asysty - zarówno z archidiecezji krakowskiej, jak i spoza jej granic, jak również rzesze wiernych, którzy w uroczystościach ku czci św. Stanisława BM często uczestniczą rodzinnie, przekazując ten zwyczaj kolejnym pokoleniom. - Przyprowadziłam dziś wnuczki, a gdy ich jeszcze nie było na świecie, na procesję chodziłam z córką, czyli z ich mamą. Nie wyobrażam sobie, by mieszkać w Krakowie i ani razu tu nie przyjść - mówiła pani Halina.

Na zakończenie Mszy św. nuncjusz apostolski pobłogosławił i wręczył krzyże świadkom Eucharystii, którzy w ramach kongresu 9 czerwca będą dzielić się świadectwem swojej wiary w 9 wybranych kościołach Krakowa. - Co wtedy powiem, gdy stanę przed wiernymi w jednym z kościołów? Na pewno powiem, że bardzo kocham Pana Jezusa i że razem z Nim idę przez życie - mówiła w rozmowie z „Gościem” Brygida Mazgaj, pielęgniarka, która kiedyś, gdy chorowała na raka, przyrzekła Bogu, że jeśli pozwoli jej wyzdrowieć, to ona będzie Mu służyła ze wszystkich sił. I tak się dzieje, a idąc do chorego, Brygida zawsze mówi, że idzie razem z Jezusem.

Pozostali świadkowie to: Lidia Jazgar - wokalistka, Konrad Ciempka - dyrektor krakowskiego biura Pomoc Kościołowi w Potrzebie, Lidia i Radosław Kwiatkowie - należą do Wspólnoty Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea, prof. Krzysztof Ożóg - nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej, Andrzej Sobczyk - dyrektor Rafael Film, Karol Cierpica - żołnierz, który przeżył nawrócenie po tym, jak podczas misji życie uratował mu amerykański żołnierz, Marta Przybyła - nawrócenie przeżyła, gdy po ponad 20 latach życia bez Boga weszła do kościoła i uczestniczyła w adoracji i Wiesław Jindraczek - przez wiele lat był uzależniony od narkotyków, uzdrowienie z nałogu i nawrócenie przeżył podczas adoracji w Medjugorie.

