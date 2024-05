Potrzebna szybka pomoc  

Pomysł wybudowania boiska dla dzieci i młodzieży w parafii Świętej Rodziny w Tatwe w Tanzanii wyszedł od ks. Krzysztofa Dybała, polskiego misjonarza. W rejonie nie ma żadnego zakładu pracy, dróg asfaltowych i prądu. Mieszkańcy utrzymują się z pracy na roli, uprawiając głównie kukurydzę, proso i maniok. W pracy często pomagają im dzieci. - Wszyscy są jednak bardzo życzliwi i gościnni. W zasadzie od każdego można usłyszeć słowo "karibu", czyli zapraszam. I nie jest to jakiś pusty zwrot grzecznościowy, ale przejaw szczerej gościnności - ocenia duchowny.

Dodaje przy tym, że - jak na całym świecie - najmłodsze pokolenia w jego parafii uwielbiają się bawić. - Nie są to aktywności przed ekranem smartfona czy też komputera, ale bardziej zabawy, które w Polsce były modne na świeżym powietrzu 20, 30 czy 40 lat temu. W tym piłka nożna, która jest chyba najpopularniejszym sportem na świecie. I spokojnie mogę stwierdzić, że potrafi ona zintegrować lokalną społeczność często bardziej niż najlepsze kazanie czy rekolekcje - zaznacza.

Dlatego też tym dotkliwszy jest brak profesjonalnego boiska. Są oczywiście dostępne przyszkolne, ale to najczęściej klepiska, na w miarę równym terenie, co w praktyce oznacza, że różnica poziomów nie przekracza kilku metrów. - Taka przestrzeń do gry z prawdziwego zdarzenia przydałaby się bardzo. Dzieci i młodzież mogliby mieć sportową motywację do rozwoju i swego rodzaju odskocznię od trudności dnia codziennego. Mogliby też bawić się radośnie i bezpiecznie - przekonuje polski misjonarz.

Aby odpowiedzieć na tą potrzebę, krakowska Caritas prowadzi zbiórkę pod hasłem: "Gol dla Tatwe". Główny koszt stanowić będzie pewnie wynajęcie ciężkiego sprzętu do odpowiedniego przygotowania gruntu. Kolejny duży wydatek to ogrodzenie całego terenu, by po jakimś czasie było ono cały czas zadbane. - Z tego względu cel zbiórki został ustalony na 50 tys. zł. Niestety, zostało już tylko kilka dni do jej zakończenia, a wciąż brakuje ponad 19 tys. zł. Dlatego też zwracamy się z prośbą o otwarcie serc i mobilizację. Sport ma niesamowitą moc jednoczenia społeczności, rozwijania charakteru i promowania zdrowego stylu życia. Bądźmy więc jedną drużyną i wygrajmy ten mecz - zachęca do udziału w akcji s. Teresa Pawlak ZSAPU, odpowiedzialna za zbiórkę.

Każdy, kto chciałby wspomóc akcję krakowskiej Caritas w Tatwe, może przekazać darowiznę na konto o nr.: 58 8589 0006 0000 0011 1197 0001 (Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie) z dopiskiem: "Gol dla Tatwe" bądź poprzez podstronę inicjatywy na: siepomaga.pl.

Zbiórkę można również rozpowszechniać w mediach społecznościowych poprzez opublikowanie filmiku, na którym strzela się do bramki, oznaczenie go hasztagiem #gramztatwe i zachęcenie swoich znajomych do wsparcia inicjatywy.