Ruszyła wystawa "D O M. Wczoraj, dziś, zawsze"  

Wystawa powstała z racji świętowania przez wadowickie muzeum papieskie w tym roku 40 lat otwarcia oraz 10. rocznicę istnienia nowej ekspozycji. - Chcieliśmy pokazać zaangażowanie, pasję i oddanie tych, którzy pragnęli uczcić pamięć papieża Polaka. Ekspozycja ukazuje nie tylko samo miejsce, ale także drogę prowadzącą do powstania instytucji, dzięki której zwiedzający mają możliwość zbliżenia się do źródeł duchowego dziedzictwa Jana Pawła II oraz zrozumienia głębokiego związku, jaki łączył go z miastem jego dzieciństwa i wczesnej młodości - wyjaśnia ks. dr Łukasz Piórkowski, dyrektor wadowickiego muzeum papieskiego.

Ekspozycji przewodzi zdjęcie Jana Pawła II, wykonane podczas wizyty w Wadowicach w 1979 r. Ojciec Święty przechodząc między Bazyliką Ofiarowania NMP a Domem Rodzinnym spogląda w górę, w okna mieszkania, w którym przyszedł na świat i spędził pierwsze 18 lat życia. Drugim jej symbolem jest okno, pochodzące z dawnego muzeum, które symbolicznie oddziela moment, w którym wystawa zaczyna opowiadać o inicjatywie przebudowy.

Główna część wystawy czasowej "D O M. Wczoraj, dziś, zawsze" znajduje się na dziedzińcu placówki. Jej początek sięga jednak poziomu -1, gdzie kończy się wystawa stała. Nowa ekspozycja uzupełnia standardowe zwiedzanie papieskiego muzeum w Wadowicach.

Wystawa zawiera oryginalne przedmioty pochodzące z pierwszego papieskiego muzeum: kamienną tablicę z informacją, że w tym domu urodził się Jan Paweł II oraz napis „Wejście", który wisiał nad drzwiami prowadzącymi z dziedzińca na piętro. Można dzięki niej też poznać osoby zaangażowane w proces powstawania i funkcjonowania pierwszego muzeum: ks. kard. Franciszka Macharskiego, ks. dr Edwarda Zachera, s. Magdalenę Strzelecką, dr Marka Rostworowskiego - autora scenariusza wystawy oraz Adama Bujaka - jej współtwórcę.

Główna części nowej ekspozycji czasowej została podzielona na trzy rozdziały. Opowiadają one 40 lat historii za pomocą fotografii, dokumentów oraz eksponatów, które znajdowały się w dawnej placówce. Część z nich znalazła miejsce w oryginalnych gablotach z 1984 r.

Całość wzbogacają nagrania świadków: Adama Bujaka, ks. Bronisława Fidelusa, Artura Obozy oraz sióstr ze zgromadzenia Najświętszej Rodziny z Nazaretu s. Joanny Chrobak i s. Bogumiły Baran. Wystawa realizowana jest w ramach projektu województwa małopolskiego pt. „Małopolskie Muzea Domowe”.

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II zostało otwarte w 2014 r. Znajduje się w kamienicy przy ul. Kościelnej 7 w Wadowicach, gdzie 18 maja 1920 r. urodził się Karol Wojtyła. Multimedialna wystawa muzeum w wyjątkowy sposób ukazuje osobę papieża Polaka, jego naukę i przesłanie.