Siła młodych dziennikarzy  

Patron konkursu był obiecującym studentem dziennikarstwa i komunikacji społecznej na UPJPII, zmarłym tragicznie w 2010 r. - Ludzie młodzi są siłą. Przeczytałem w jednym z wystąpień papieża Franciszka o tym, że jesteśmy odpowiedzialni za to co mówimy, co przekazujemy, jaka jest prawda. Czasem rozmaite fałszywe wiadomości - fakenewsy niszczą ludzi, niszczą wspólnoty. Życzę Wam, żebyście mieli to zawsze w swojej pamięci, że macie rzetelnie przekazywać prawdę, że trzeba tak ją powiedzieć, żeby drugi człowiek zrozumiał wszystko co chcecie przekazać. Jestem o tym przekonany, że tak będzie, bo wierzę w ludzi młodych - powiedział ks. prof. Robert Tyrała, rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, którego studenci i absolwenci są współorganizatorami konkursu, którego pomysłodawcą był prof. Krzysztof Gurba, medioznawca, filozof, publicysta i tłumacz, obecnie kierujący Fundacją im ks. prof. Andrzeja Baczyńskiego.

Ufundowaną przez redakcję "Gościa Niedzielnego" nagrodę w kategorii Reportaż - po debiucie noszącej imię Pawła Migasa, przedwcześnie zmarłego w 2006 r. młodego dziennikarza "Gościa Krakowskiego", zdobyła Monika Lender-Gołębiowska z Pomorza, "za podjęcie tematu trudnego, a jednocześnie ciekawego i ważnego społecznie, za zachowanie cech gatunku reportażu, a także za lekkość pióra i dynamizm powodujący, że tekst »Purpurowe dzieci« czyta się z zaciekawieniem". Jej reportaż jest poruszającym przedstawieniem problemu dzieci - wcześniaków. Jego kanwą była historia córki autorki. - Ten reportaż był najtrudniejszy w moim życiu. Mój tekst traktuje o problemie wcześniactwa, szczególnie o skrajnych wcześniakach, takich jak moja córeczka Juleczka, urodzona w 27 tygodniu ciąży, podczas gdy ciąża trwa zazwyczaj 40 tygodni. Usłyszałam kiedyś w mediach, że takich dzieci nie opłaca się ratować, nie warto, bo 75 proc. tych dzieci jest niepełnosprawnych. Moja Julia również jest w tym gronie, ma dziecięce porażenie mózgowe. Każdego dnia chodzimy na rehabilitacje, na rozmaite wizyty lekarskie. Kiedy patrzę na jej uśmiech to za każdym razem wiem, że naprawdę warto było ją ratować - powiedziała związana od 10 lat z branżą medialną laureatka nagrody. - Nawiązując zaś do sensu tego co robimy jako dziennikarze, to wrażliwość i poczucie piękna, powinno zawsze stać na pierwszym miejscu. Wy też staniecie przed takimi dylematami czy warto pisać na jakiś niewygodny temat czy lepiej wziąć ten który się opłaca. Zawsze kierujcie w tym przypadku swoimi sumieniami i swoją wrażliwością - dodała M. Lender- Gołębiowska, żona oficera pożarnictwa, która otrzymała w Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego tytuł doktora teologii za pracę "Obraz kobiet w polskich filmach fabularnych po 1989 roku. Studium teologiczno-medialne".

W kategorii Debiut Publicystyczny nagrodzono trzy osoby: Mikołaja Grabowskiego za artykuł "Wieczna wojna w Ziemi Obiecanej" oraz duet autorski: Justynę Arlet-Głowacką i Olgę Sochaczewską za pracę pt. "Mamy na studiach". W kategorii Młodzi Twórcy Filmowi im. ks. Andrzeja Baczyńskiego nagrodę zdobył Jakub Juhnke za film pełnometrażowy pt. "To Polacy z Markowej", przedstawiający historię bł. rodziny Ulmów.

Po raz pierwszy w historii konkursu przyznano nagrodę w najnowszej kategorii - Obiektyw Młodych im. Andrzeja Stawiarskiego. Otrzymał ją Maciej Piórek za swój cykl fotograficzny "Katalog ludzi przeróżnych".

Tym razem nie przyznano nagrody w kategorii Inicjatywa Roku.

Organizatorami konkursu, który umożliwił wyłowienie wielu młodych talentów dziennikarskich, od 2011 r. są studenci i absolwenci dziennikarstwa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Dziennikarskie Koło Naukowe działające w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UPJPII, Oddział Krakowski Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, redakcja „Gościa Niedzielnego” i Fundacja im. ks. prof. Andrzeja Baczyńskiego. Partnerem jest zaś Fundacja im. Świętej Królowej Jadwigi dla UPJPII w Krakowie.