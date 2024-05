Zakopane. Procesja fatimska przeszła ulicami miasta  

Ksiądz Carlos Cebecinhas, rektor sanktuarium z Fatimy, podziękował za zaproszenie do Zakopanego, do Polski. - Świat potrzebuje ciągłego powrotu do przesłania Maryi z Fatimy i wy tutaj w górach właśnie tak czynicie - podkreślił. Wszystkich bardzo licznie zgromadzonych pielgrzymów pozdrowił ks. Marian Mucha, kustosz narodowego sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach. - Modlimy się za Kościół święty, naszą ojczyznę i pokój na świecie, zwłaszcza w Ukrainie oraz Ziemi Świętej - podkreślił kustosz.

W ramach Niedzieli Fatimskiej na Krzeptówkach odbywały się Msze św. i procesja różańcowa w parku fatimskim. Natomiast procesja maryjna do parafii św. Krzyża w Zakopanem z udziałem orkiestry dętej i banderii konnej wyruszyła po południu z udziałem wielu pielgrzymów, mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości oraz turystów.

Sanktuarium na Krzeptówkach powstało jak dar za pontyfikat Jana Pawła II i ocalenie życia papieża w 1981 r.