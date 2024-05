Kraków pochował "Skalda"  

Msza św. pogrzebowa została odprawiona w bazylice paulinów Na Skałce. Celebrze przewodniczył przybyły z Łodzi kardynał Grzegorz Ryś a uczestniczyły w niej tłumy ludzi, którzy wypełnili kościół. Ponieważ dla wszystkich chętnych nie starczyło miejsca, przebieg Mszy był transmitowany na wielkim ekranie dla siedzących na krzesłach rozstawionych na trawniku. Wolnych miejsc nie było.

Andrzej Zieliński z towarzyszeniem zespołu pożegnał brata piosenką "Jutro cię odnajdę”" z tekstem napisanym przez Leszka Aleksandra Moczulskiego zaczynającym się od słów "Minął dzień i trzeba stąd odejść już...".

W Mszy uczestniczył prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką. W krótkim wystąpieniu opowiedział o przyjaźni łączącej obie rodziny, których dzieci chodziły do jednej szkoły i razem dorastały. Prezydent odznaczył Jacka Zielińskiego pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, który wręczył synowi odznaczonego, Bogumiłowi Zielińskiemu, także muzykowi i członkowi "Skaldów". W przejmująco osobistym wystąpieniu Bogumił Zieliński powiedział dziękując wszystkim przybyłym: "Dziękujemy również tym, którzy wspierali go modlitwą Był człowiekiem bardzo skromnym. Był bardzo ufny i otwarty. Czasem był dużym dzieckiem, może dlatego był cały czas radosny. Mam nadzieję, że tą radością też was zaraził. Dwie rzeczy, które powodowały, że był uśmiechnięty, to słońce i wnuki."

Na Rakowicach żegnało zmarłego artystę ponad półtora tysiąca osób, grała kapela góralska, "Skalda" wspominali koledzy rockmani, posiwiali i nieco przygięci upływem czasu, między innymi muzycy "Budki Suflera", a także fani i fanki, nierzadko w okolicznościowych koszulkach. Jedna z fanek na pytanie reportera o pamięć odpowiedziała: "Póki żyjemy my i nasze dzieci, ta muzyka na pewno nie zaginie!"