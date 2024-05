Wadowice. Pogrzeb ks. Tadeusza Kasperka  

Zmarłego wspominał bp Pindel, niegdyś kapłan archidiecezji krakowskiej. - Gromadzimy się na Mszy św. pogrzebowej dobrego pasterza, jakim zapamiętaliśmy księdza Tadeusza - jako pasterza, który bardziej gromadzi niż rozprasza, zwłaszcza wtedy, kiedy ta świątynia była jeszcze dość surowa i nie bardzo wszyscy chcieli tutaj przychodzić - mówił hierarcha.

Ks. infułat Jakub Gil wieloletni proboszcz drugiej wadowickiej parafii - Ofiarowania NMP - zauważył, że ks. Tadeusz Kasperek realizował idee przekazane przez Juliusza Słowackiego w słowach: "Żyłem z wami, cierpiałem i płakałem z wami. Nigdy mi kto szlachetny nie był obojętny". Zaznaczył, że proboszcz parafii św. Piotra przez trzydzieści lat żył razem ze swoimi parafianami - kiedy się cieszyli i kiedy smucili, dzielił z nimi radości i cierpienia – nikt nie był mu obojętny. Zawsze starał się łączyć parafian, żeby w kościele odczuwali przyjacielską atmosferę, pełną życzliwości. Dbał o kościół, żeby ludzie czuli się w nim jak u siebie, gdzie mogą spotkać się z Jezusem, swoim przyjacielem. Starał się być i z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami, ze zdrowymi i chorymi. Ksiądz infułat zwrócił uwagę na ogrom gospodarczej pracy, jaką wykonał ks. Tadeusz Kasperek wokół parafialnej świątyni. Przywołał też świadectwa parafian, którzy byli dumni ze swojej parafii i swojego proboszcza. - Żeby w naszych sercach, zmarły ksiądz Tadeusz wypraszał u Boga tę łaskę, dla nas kapłanów, że jestem dumny, że w tym czasie mogę rozwijać miłość ludzi do Kościoła. Niech ksiądz prałat wyprasza u Boga łaskę dla nas, że jestem dumny, że należę do Kościoła - On jest moim domem; chcę w nim być aż do śmierci - wspomniał ks.Gil.

Proboszcz parafii św. Piotra Apostoła w Wadowicach ks. Jan Dziubek przypomniał, że ostatnim słowem wypowiedzianym na plebanii przez ks. Kasperka było "dziękuję".

Doczesne szczątki zmarłego kapłana spoczęły na cmentarzu parafialnym w Wadowicach. Trumnę na cmentarzu nieśli księża z Wadowic, którzy za czasów posługi proboszczowskiej ks. Kasperka przyjęli święcenia kapłańskie.

