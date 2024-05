Wadowice. Młodzi dla muzeum papieskiego

Przez zaproszenie młodych, placówka ma stać się miejscem jeszcze bardziej otwartym i odpowiadającym na aktualne potrzeby kolejnych pokoleń. Istotnym zadaniem rady będzie bowiem wspieranie procesów decyzyjnych oraz działania opiniotwórcze wobec projektów kierowanych do dzieci i młodzieży. - Chcemy, aby młodzi aktywnie włączyli się w życie naszej placówki. Tak poprzez współorganizowanie wydarzeń, różnego rodzaju konsultacje, jak i możliwość tworzenia własnych projektów, dzięki którym dziedzictwo papieża Polaka będzie nieustannie odkrywane, jak i chronione - mówi Andrzej Wąsik, asystent muzealny, który będzie koordynował pracę rady.

Dodaje, że członkowie rady na pewno nabędą umiejętności, które wykorzystają w dorosłym życiu. Każdy z nich będzie miał ponadto możliwość darmowego korzystania nie tylko z oferty wadowickiej placówki, ale i innych instytucji, w których już funkcjonują Młodzieżowe Rady.

Aby stać się członkiem Młodzieżowej Rady wadowickiego muzeum trzeba wziąć udział w naborze otwartym w formie konkursu. W jego ramach trzeba rozwiązać dwa zadania. Najpierw opisać siebie, w tym wymienić swoje zainteresowania i mocne strony. Potem należy udzielić odpowiedzi na jedno z następujących pytań: "Jak dziś Jan Paweł II może inspirować młodych ludzi?", "Czym jest dla Ciebie dziedzictwo Jana Pawła II?" bądź "Jak rozumiesz rolę i misję muzeum w kontekście dziedzictwa Jana Pawła II?". Odpowiedzi przyjmowane są w formie pracy pisemnej o długości 1000-1800 znaków ze spacjami lub 1-2 minutowych filmików.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu wadowickiego, w wieku od 15 do 19 lat. Prace konkursowe wraz z oświadczeniami należy dostarczyć do biura muzeum na ul. Spadzistej 8 osobiście lub pocztą, bądź drogą elektroniczną pod adresem muzeum@domjp2.pl. Nabór potrwa do 31 maja, a 7 czerwca zostanie ogłoszona lista członków rady na kadencję 2024-2026.